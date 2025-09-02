STRAVA Misica rodila i sakrila tijelo novorođenčeta u ormar!

Studentica Sveučilišta u Kentuckyju, 21-godišnja kraljica ljepote i navijačica Laken Snelling, uhićena je pod sumnjom da je nakon poroda sakrila tijelo svojeg novorođenčeta u ormar. Kako prenosi Daily Mail Online, Snelling se suočava s teškim optužbama, uključujući zlostavljanje leša, prikrivanje materijalnih dokaza i tajenje rođenja djeteta.

Stravično otkriće

Policijska uprava u Lexingtonu zaprimila je u srijedu ujutro poziv zbog beživotnog novorođenčeta u kući na adresi Park Avenue. Nažalost, po dolasku na mjesto događaja, hitne službe mogle su samo konstatirati smrt djeteta oko 10:30 sati.

Prema navodima iz policijskog zapisnika, "novorođenče je pronađeno umotano u ručnik unutar crne vreće za smeće". Ovaj jezivi pronalazak pokrenuo je opsežnu istragu koju vodi Odjel za posebne žrtve policije u Lexingtonu.

Foto: Facebook

Sve je priznala

Nakon što su joj pročitana njezina prava, Laken Snelling je policajcima priznala da je rodila. U službenom zapisniku stoji kako je "priznala da je prikrila rođenje tako što je očistila sve dokaze, a sve korištene predmete za čišćenje, uključujući i novorođenče umotano u ručnik, stavila u crnu vreću za smeće".

Snelling se trenutno nalazi u pritvoru u okrugu Fayette. Ured mrtvozornika okruga Fayette do ponedjeljka još uvijek nije utvrdio točan uzrok smrti djeteta, a istraga je i dalje u tijeku.

Tko je misica koja je sakrila tijelo u ormar?

Laken Snelling je studentica i članica "stunt tima" na Sveučilištu u Kentuckyju, natjecateljskog programa sličnog cheerleadingu, što potvrđuje i atletska web stranica sveučilišta.

"Možemo potvrditi da je bila članica STUNT tima posljednje tri sezone", stoji u kratkoj izjavi sveučilišta za lokalnu postaju LEX 18. "Sva ostala pitanja trebala bi biti upućena policiji u Lexingtonu."

Prema njezinim profilima na društvenim mrežama, Snelling je porijeklom iz White Pinea u Tennesseeju, a na sveučilištu je studirala Interdisciplinarne studije invaliditeta. Aktivno je objavljivala novosti o nadolazećim izborima ljepote, a u svojoj posljednjoj objavi od 11. lipnja napisala je: "Postoji izbor za SVAKOGA!"

Ironično, u jednom od videozapisa objavljenih u lipnju, izjavila je kako su joj životni ciljevi postati majka i imati obitelj.

Strogi zakoni o pobačaju

Ovaj tragični slučaj događa se u saveznoj državi Kentucky, gdje je od 2022. godine na snazi gotovo potpuna zabrana pobačaja. Zakon ne predviđa iznimke u slučajevima silovanja ili incesta. Pobačaj je dopušten isključivo kako bi se spriječio "značajan rizik od smrti" ili "ozbiljno, trajno oštećenje organa koji održava život" trudne osobe.

Slučaj Laken Snelling potresao je lokalnu zajednicu i ponovno otvorio raspravu o pritisku s kojim se suočavaju mlade žene u državama s izrazito restriktivnim reproduktivnim zakonima.

Istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.