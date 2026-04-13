TRAGEDIJA

Muškarac pao s vijadukta na A1 u Karlovcu i poginuo: 'Imali su sudar, htio se skloniti od auta'

Piše Antonela Šaponja,
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

U namjeri da se skloni od opasnosti od naleta drugih vozila, ne znajući da se radi o vijaduktu, tj. da se između kolničkih traka ne nalazi tlo, preskočio betonsku ogradu i pao na tlo te poginuo, izvijestila je karlovačka policija

Muškarac (35) preminuo je u nedjelju, 12. travnja u 21.30 sati u Karlovcu na autocesti A1 nakon što je pao s vijadukta. Kako su izvijestili iz PU karlovačke, na 42. kilometru autoceste A1 dogodila se prometna nesreća.

Kombi vozilom zagrebačkih registarskih oznaka u smjeru sjevera upravljao je 46-godišnjak, pod utjecajem alkohola od 1,72 promila i s isteklom vozačkom dozvolom, koji nije držao dovoljan razmak između vozila zbog čega je ispred sebe udario u osobni automobil kutinskih registarskih oznaka u trenutku kada je 23-godišnjak vršio prestrojavanje iz lijeve u desnu prometnu traku.

ISTRAGA U TIJEKU UŽAS KRAJ OSIJEKA Sumnja se na pokušaj ubojstva: Jedan čovjek uhićen, drugi u bolnici
UŽAS KRAJ OSIJEKA Sumnja se na pokušaj ubojstva: Jedan čovjek uhićen, drugi u bolnici

Od siline udara kombi vozilo je u nekontroliranom kretanju u dva navrata udarilo u betonsku ogradu vijadukta na desnoj strani autoceste od kuda se odbilo natrag i udarilo u betonsku ogradu s lijeve strane vijadukta gdje se i zaustavilo.

U prometnoj nesreći vozač kombi vozila i 42-godišnji putnik iz kombi vozila lakše su ozlijeđeni. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja 46-godišnji vozač bit će sankcioniran sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. U vrijeme prometne nesreće kao putnik u kombi vozilu nalazio se i 35-godišnji muškarac, koji je nakon prometne nesreće, izašao iz vozila.

Karlovac: S nadvožnjaka autoceste otpadaju komadi betona
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- U namjeri da se skloni s prometne trake radi opasnosti od naleta eventualnih drugih vozila, ne znajući da se radi o vijaduktu, tj. da se između kolničkih traka ne nalazi tlo, preskočio betonsku ogradu i pao na tlo ispod nadvožnjaka gdje je na mjestu preminuo - izvijestila je karlovačka policija.

U cilju utvrđivanja svih okolnosti nastanka ovog događaja slijedi daljnje kriminalističko istraživanje te izvješće nadležnom županijskom državnom odvjetništvu.

MJESTO UŽASA Ovdje se žena bacila sa zgrade. U stanu našli tijelo ubijene 17-godišnjakinje
STRAŠNO

MJESTO UŽASA Ovdje se žena bacila sa zgrade. U stanu našli tijelo ubijene 17-godišnjakinje

Policijska stanica se nalazi točno nasuprot zgrade u kojoj se dogodila ova tragedija. U stanu zgrade pronađena je mrtva maloljetnica, a policija sumnja na ubojstvo. Žena koja je skočila sa zgrade je umrla
Veliko slavlje u Mađarskoj, Vučić čestitao Magyaru, stižu brojne reakcije iz cijele regije
VELIKE PROMJENE

Veliko slavlje u Mađarskoj, Vučić čestitao Magyaru, stižu brojne reakcije iz cijele regije

Nakon 16 godina završila je vladavina Viktora Orbana u Mađarskoj! Vođa oporbene Tisze Peter Magyar i službeno ima, nakon što su svi glasovi prebrojani službenu većinu
LIKVIDACIJA U ZAGREBU Mladić (22) iz BiH ubijen s dva hica iz pištolja zbog kockarske svađe?
UHITILI JEDNOG ČOVJEKA

LIKVIDACIJA U ZAGREBU Mladić (22) iz BiH ubijen s dva hica iz pištolja zbog kockarske svađe?

Ubijen je s dva hica iz pištolja u poslovnom objektu u kojem se nalaze bilijarski stolovi i automati

