Muškarac pao s vijadukta na A1 u Karlovcu i poginuo: 'Imali su sudar, htio se skloniti od auta'

Muškarac (35) preminuo je u nedjelju, 12. travnja u 21.30 sati u Karlovcu na autocesti A1 nakon što je pao s vijadukta. Kako su izvijestili iz PU karlovačke, na 42. kilometru autoceste A1 dogodila se prometna nesreća.

Kombi vozilom zagrebačkih registarskih oznaka u smjeru sjevera upravljao je 46-godišnjak, pod utjecajem alkohola od 1,72 promila i s isteklom vozačkom dozvolom, koji nije držao dovoljan razmak između vozila zbog čega je ispred sebe udario u osobni automobil kutinskih registarskih oznaka u trenutku kada je 23-godišnjak vršio prestrojavanje iz lijeve u desnu prometnu traku.

Od siline udara kombi vozilo je u nekontroliranom kretanju u dva navrata udarilo u betonsku ogradu vijadukta na desnoj strani autoceste od kuda se odbilo natrag i udarilo u betonsku ogradu s lijeve strane vijadukta gdje se i zaustavilo.

U prometnoj nesreći vozač kombi vozila i 42-godišnji putnik iz kombi vozila lakše su ozlijeđeni. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja 46-godišnji vozač bit će sankcioniran sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. U vrijeme prometne nesreće kao putnik u kombi vozilu nalazio se i 35-godišnji muškarac, koji je nakon prometne nesreće, izašao iz vozila.

- U namjeri da se skloni s prometne trake radi opasnosti od naleta eventualnih drugih vozila, ne znajući da se radi o vijaduktu, tj. da se između kolničkih traka ne nalazi tlo, preskočio betonsku ogradu i pao na tlo ispod nadvožnjaka gdje je na mjestu preminuo - izvijestila je karlovačka policija.

U cilju utvrđivanja svih okolnosti nastanka ovog događaja slijedi daljnje kriminalističko istraživanje te izvješće nadležnom županijskom državnom odvjetništvu.