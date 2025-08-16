Strava na Velebitu! Prijateljice su išle quadom na izlet. Sletjele niz provaliju. Jedna je poginula

"Tuga prevelika, strašne su to vijesti", "Počivala u miru", "Još ne vjerujemo"..., samo su neke od poruka kojima se brojni Senjani opraštaju od žene (51) koja je poginula u petak nedaleko od ulaza u Nacionalni park Sjeverni Velebit.

Kako je objavila ličko-senjska policija, do nesreće je došlo oko 13 sati na lokalnoj cesti u predjelu Babić Siča. Dvije žene vozile su se na quadu gospićkih registracija, kad su odjednom skrenule u lijevo i sletjele niz provaliju. Žena (51) na mjestu je poginula, dok je druga teško ozlijeđena. Nju su izvukli spasioci iz HGSS-ove stanice u Gospiću te su je potom helikopterom prevezli u KBC Rijeka.

Jedna osoba ozlijeđena, jedna pooginula pri slijetanju quada u provaliju kod NP Sjeverni Velebit | Foto: HGSS/PIXSELL

Poginula žena, kako doznajemo, poznata je stomatologinja iz Senja. Tog dana se s prijateljicom i vršnjakinjom zaputila na Zavižan quadom. Trebao je to biti izlet u prirodu, a pretvorio se u stravu. Zbog čega su sletjele niz provaliju duboku gotovo 40 metara još se ne zna.

- Slučajno je naišao planinar koji je čuo dozivanje u pomoć. Odmah su zvali Hitnu pomoć - ispričao nam je čitatelj koji se zatekao u blizini nesreće.

Gospićki HGSS-ovci kažu kako su do lokacije stigli za samo 50 minuta.

- Dobili smo dojavu i odmah krenuli. Do te lokacije, a riječ je o samom ulazu u park, treba sat i pol, ali stigli smo puno ranije. Takva je bila situacija - kažu pripadnici HGSS-a.

Ističu kako se radi o dobro održavanoj makadamskoj cesti koja vodi do Zavižana. Od nje se pruža pogled na planinu i otoke, a tamo izletnici stižu raznim prijevoznim sredstvima.

- Ozlijeđena žena bila je pri svijesti, ali u teškom stanju šoka. Nije govorila. Put koji je preletjela u provaliju ima 40-ak metara. Ne znamo jesu li se i inače vozile quadom po planinama i koliko su bile iskusne. No to prijevozno sredstvo sve je popularnije - kažu posjetitelji koji su bili na toj cesti kad je došlo do nesreće. Dodaju kako je quad često opasniji i od motocikla te da je potrebno imati iskustva za vožnju po ovakvim putevima.

Žena koja je jučer ozlijeđena pri slijetanju quad vozila s ceste u provaliju, blizu ulaza u Nacionalni park (NP) Sjeverni Velebit, zadobila je višestruke ozljede, ali je izvan životne opasnosti, doznaje se u subotu iz riječke bolnice.

Specijalistica hitne medicine Dijana Dumić izjavila je da su u petak popodne u Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu (OHBP) zaprimili pacijenticu (1974.) nastradalu u NP Sjeverni Velebit.

Dovezena je u OHBP hitnim helikopterskim prijevozom, nakon intervencije Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), s višestrukim tjelesnim ozljedama.

Nakon inicijalnog zbrinjavanja i obrade, pacijentica je zaprimljena na Odjel traumatologije, gdje se trenutno nalazi i izvan je životne opasnosti, rekla je Dumić.