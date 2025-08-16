Obavijesti

DETALJI NESREĆE

Strava na Velebitu! Prijateljice su išle quadom na izlet. Sletjele niz provaliju. Jedna je poginula

Piše Luka Safundžić, Petra Mustać,
Jedna osoba ozlijeđena, jedna pooginula pri slijetanju quada u provaliju kod NP Sjeverni Velebit | Foto: HGSS/PIXSELL

Senj se oprašta od žene (51) koja je poginula u petak nedaleko od ulaza u Nacionalni park Sjeverni Velebit. Očevici kažu kako su čuli pozive u pomoć. U izvlačenju pomagali i HGSS-ovci iz Gospića

"Tuga prevelika, strašne su to vijesti", "Počivala u miru", "Još ne vjerujemo"..., samo su neke od poruka kojima se brojni Senjani opraštaju od žene (51) koja je poginula u petak nedaleko od ulaza u Nacionalni park Sjeverni Velebit.

Kako je objavila ličko-senjska policija, do nesreće je došlo oko 13 sati na lokalnoj cesti u predjelu Babić Siča. Dvije žene vozile su se na quadu gospićkih registracija, kad su odjednom skrenule u lijevo i sletjele niz provaliju. Žena (51) na mjestu je poginula, dok je druga teško ozlijeđena. Nju su izvukli spasioci iz HGSS-ove stanice u Gospiću te su je potom helikopterom prevezli u KBC Rijeka.

Poginula žena, kako doznajemo, poznata je stomatologinja iz Senja. Tog dana se s prijateljicom i vršnjakinjom zaputila na Zavižan quadom. Trebao je to biti izlet u prirodu, a pretvorio se u stravu. Zbog čega su sletjele niz provaliju duboku gotovo 40 metara još se ne zna.

- Slučajno je naišao planinar koji je čuo dozivanje u pomoć. Odmah su zvali Hitnu pomoć - ispričao nam je čitatelj koji se zatekao u blizini nesreće.

Gospićki HGSS-ovci kažu kako su do lokacije stigli za samo 50 minuta.

- Dobili smo dojavu i odmah krenuli. Do te lokacije, a riječ je o samom ulazu u park, treba sat i pol, ali stigli smo puno ranije. Takva je bila situacija - kažu pripadnici HGSS-a.

Ističu kako se radi o dobro održavanoj makadamskoj cesti koja vodi do Zavižana. Od nje se pruža pogled na planinu i otoke, a tamo izletnici stižu raznim prijevoznim sredstvima.

- Ozlijeđena žena bila je pri svijesti, ali u teškom stanju šoka. Nije govorila. Put koji je preletjela u provaliju ima 40-ak metara. Ne znamo jesu li se i inače vozile quadom po planinama i koliko su bile iskusne. No to prijevozno sredstvo sve je popularnije - kažu posjetitelji koji su bili na toj cesti kad je došlo do nesreće. Dodaju kako je quad često opasniji i od motocikla te da je potrebno imati iskustva za vožnju po ovakvim putevima.

Žena koja je jučer ozlijeđena pri slijetanju quad vozila s ceste u provaliju, blizu ulaza u Nacionalni park (NP) Sjeverni Velebit, zadobila je višestruke ozljede, ali je izvan životne opasnosti, doznaje se u subotu iz riječke bolnice.

Specijalistica hitne medicine Dijana Dumić izjavila je da su u petak popodne  u Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu (OHBP) zaprimili pacijenticu (1974.) nastradalu u NP Sjeverni Velebit.

Dovezena je u OHBP hitnim helikopterskim prijevozom, nakon intervencije Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), s višestrukim tjelesnim ozljedama.

Nakon inicijalnog zbrinjavanja i obrade, pacijentica je zaprimljena na Odjel traumatologije, gdje se trenutno nalazi i izvan je životne opasnosti, rekla je Dumić.

