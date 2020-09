Strava na zagrebačkoj Knežiji: Klincima dilaju opasnu drogu

Stariji ovisnici one još maloljetne tjeraju da kradu kako bi namaknuli novac za drogu. Dečka tjeraju da krade lančiće od starijih bakica, a droga maloljetnike pretvara u zombije koji teturaju ulicama

<p>Zagrebačkim kvartovima i dalje haraju neke opasne droge, poput Spicea i Galaxyja, a dramatično stanje otkrila je ekipa RTL-ove Potrage koja je danima snimala razgovore ovisnika na zagrebačkoj Knežiji.</p><p>- Ja sam stajala na autobusnoj stanici, taj dječak je spavao na travi. Vidjela sam mu po faci da mu nije dobro, okretao se, bio je nemiran. Ja sam mu prišla. Vidjela sam te razbacane stvari oko njega. Pitala sam ga je li mu dobro, on je par puta rekao teta, teta. Onda se digao, oteturao na stanicu i ravno na cestu - ispričala je jedna od svjedokinja.</p><p>To je samo jedna priča koja opisuje dramatično stanje u zagrebačkoj četvrti Knežija. Opaka sintetska droga nakon samo jednog jointa desetke maloljetnika, no i onih u četrdesetima, pretvara u zombije koji teturaju ulicama. Riječ je o Spiceu ili Galaxyju, sintetskim drogama koje oponašaju učinak marihuane. Stručnjaci kažu da su mnogo opasnije i ne mogu se usporediti s učinkom THC-a u tradicionalnom kanabisu.</p><h2>Djevojka seksom zarađuje za drogu</h2><p>Dobiveni su kemijskim putem i do sto su puta jači, a izazivaju pravu ovisnost nakon samo nekoliko konzumiranja. Snimljeni razgovori otkrivaju u kakve su se probleme mladi ljudi uvalili zbog svoje ovisnosti. Tek punoljetnu djevojku roditelji su izbacili iz kuće. Za život i drogu sad zarađuje seksom, a u tajno snimljenom razgovoru koji je vodila s mladićem ekipa Potrage otkrila je koliko troši na drogu.</p><p>- Sedmi mjesec ja sam ti potrošila oko petsto eura.</p><p>- Na galaxy?</p><p>- Na galaxy.</p><p>-Toliko si ga uspjela popušiti? Pa ja bi umro bog te mazo.</p><p>Drugi snimljeni razgovori ekipu Potrage šokirali su još i više. Stariji ovisnici one još maloljetne tjeraju da kradu kako bi namaknuli novac za drogu. Ovo je isječak iz jednog snimljenog razgovora:</p><p>- Ta ekipa zadnjih mjesec dana uništava G... Oni su izašli prije par dana iz zatvora. Dečko ima kod sebe para, dečko se za to naradio. Tjeraju ti ga da krade lančiće od baba.</p><p>- Pa ko ga tjera?</p><p>- G...</p><p>Snimljen je i diler. Čovjek već otprije poznat policiji koji je galaxy prodavao dok je još bio legalan. Na ilegalnu listu stavljen je brzo nakon prvih zabilježenih smrtnih slučajeva, a bilo je mnogo hitnih intervencija nakon što su djeca pronađena dezorijentirana. Psihijatar <strong>Ivan Čelić </strong>iz bolnice Vrapče otkrio je kako je već mnogo ljudi završilo na kliničkom liječenju baš zbog teške ovisnosti o Spiceu.</p><h2>Jedan džoint može ubiti</h2><p>- To može manifestirati vrlo dramatičnu kliničku sliku u smislu smetenog i dezorijentiranog ponašanja, paranoje, ali i simptoma neurovegetativnog sustava ubrzanog lupanja srca, prekomjernog znojenja koje kod jedne mlade osobe automatski izaziva dodatne psihičke simptome poput paničnih ataka.</p><p>Ekipi Potrage povjerio se i korisnik, kojega su za potrebe priče nazvali Darko, a koji je na svojoj koži iskusio koliko ova droga može biti opasna ako je koristi netko tko upozorenja shvaća olako.</p><p>- Sigurno jedan džoint može dovesti do smrtnog stanja i sigurno da jedan džoint može dovesti do vegetiranja.</p><p>Ipak, ovisnost je jača od opreza i mnogi se nisu mogli strpjeti pa su morali smotati joint čim su kupili novu dozu Galaxyja. U priče kako djeca postaju zombiji koji teturaju i padaju nakon samo nekoliko dimova uvjerio se i sam reporter Ivan Žada koji je i napravio ovu šokantnu priču, a o svemu što su snimili i otkrili u danima provedenim na Knežiji obavijestio je i policiju.</p>