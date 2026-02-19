Obavijesti

News

Komentari 0
PREDATORICA IZA REŠETAKA

STRAVA Pohotnoj učiteljici 51,5 god. zatvora! Ono što je radila dječacima šokiralo sve na sudu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
STRAVA Pohotnoj učiteljici 51,5 god. zatvora! Ono što je radila dječacima šokiralo sve na sudu
19
Foto: Profimedia

Anna Marie Crocker (34) zavodila je prijatelje svog sina. Policajci su joj u mobitelu pronašli strašne snimke

Admiral

Sud u okrugu Kenosha u Wisconsinu izrekao je jednu od najoštrijih kazni u novijim slučajevima seksualnog zlostavljanja povezanog sa školom: Anna Marie Crocker (34), bivša asistentica u nastavi u osnovnoj školi Riverview u Silver Lakeu, osuđena je na 51,5 godinu zatvora, uz dodatne 32 godine produljenog nadzora. Doživotno će se morati registrirati kao seksualni prijestupnik.

19
Foto: instagram/police

“Tražila je djecu, koristila ih i iskorištavala”

Presudu je u utorak izrekao sudac David Hughes, nakon što je Crocker ranije priznala krivnju za sedam kaznenih djela, među kojima su seksualni napad na dijete mlađe od trinaest godina (prvi stupanj) i seksualni napad na dijete (drugi stupanj). Iz sudnice je poručeno da će, s obzirom na duljinu kazne, pravo na izlazak na slobodu dočekati tek u svojim osamdesetima.

Sudac je, prema navodima s ročišta, posebno naglasio obrazac ponašanja koji je opisao kao predatorski: odrasla osoba povezana sa školom približavala se maloljetnicima, rušila granice i zatim pokušavala prebaciti dio krivnje na djecu.

​- Tražila je djecu, koristila ih i iskorištavala - rekao je sudac Hughes, obrazlažući zašto sud ne vidi prostor za blažu sankciju.

Foto: Profimedia

Detalji o predatorici šokirali sve

Prema informacijama iz istrage i sudskih spisa, slučaj obuhvaća najmanje četiri dječaka u dobi od dvanaest, trinaest, četrnaest i šesnaest godina. Dio njih bili su, prema navodima, prijatelji njezina sina. U jednom od ključnih događaja, dvanaestogodišnjak je zlostavljan tijekom prespavljivanja u njezinoj kući. Dječak je istražiteljima rekao da se opirao i da je pokušavao odgurnuti Crocker, no ona nije stala. Spominjalo se i da su druga djeca u kući vidjela što se događa.

Drugi prijavljeni napad odnosio se na četrnaestogodišnjaka s kojim je, prema spisima, razmjenjivala seksualne poruke i sadržaj preko Snapchata, a zatim ga seksualno napala na parkiralištu u kolovozu 2024.

OPROSTIO JOJ JE Zavela učenika, dovela ga doma u bračni krevet i spavala s njim. Suprug odlučio ostati s njom
Zavela učenika, dovela ga doma u bračni krevet i spavala s njim. Suprug odlučio ostati s njom

Istraga je, uz iskaze, snažno počivala na digitalnim tragovima. U spisima se navodi da su pronašli više od dvjesto poruka, fotografija i videozapisa koje su Crocker i maloljetnici razmijenili u kratkom razdoblju, ponajviše putem Snapchata. U jednom segmentu istrage detektivi su pronašli i eksplicitni video maloljetnika spremljen na njezinu telefonu u zaštićenom dijelu uređaja.

Posebno teško u optužnici zvuči dio u kojem je Crocker, prema navodima istražitelja, slala seksualni video jedne žrtve drugim učenicima. U spisima se spominje i pokušaj da šesnaestogodišnjaka namami da dođe k njoj kući radi seksa, dan prije nego što su je priveli. O detaljima istrage izvijestio je i FOX6 navodeći kako su poruke, raspored kontakata i sadržaj s telefona korišteni za rekonstrukciju odnosa i dinamike manipulacije.

SLUČAJ ŠOKIRAO BRITANIJU Zavela dva učenika, s jednim je ostala trudna. Stigla je nova kazna za pedofilsku učiteljicu
Zavela dva učenika, s jednim je ostala trudna. Stigla je nova kazna za pedofilsku učiteljicu

Vrebala je maloljetne prijatelje svog sina

Tijekom izricanja presude Crocker se ispričala, ali je u njezinu nastupu sud prepoznao proturječja: s jedne strane govorila je da preuzima odgovornost, a s druge da “to nije bila ona”, uz fokus na posljedice za vlastitu obitelj. Tražila je milost i blažu kaznu, ističući da je majka četvero djece.

​- Preuzimam punu odgovornost za ono što se dogodilo. Duboko mi je žao zbog štete, stresa i traume koje morate nositi - rekla je Crocker, prema izvještajima s ročišta.

MUČAN SLUČAJ ŠOK! Ovo je učiteljica koja je tjerala dječake da nose masku iz Vriska dok ih je silovala!
ŠOK! Ovo je učiteljica koja je tjerala dječake da nose masku iz Vriska dok ih je silovala!

Tužiteljica Rosa Delgado, kako je preneseno iz sudnice, opisala je optuženu kao oportunističkog predatora koji je svjesno “razbio” granicu između djetinjstva i odrasle dobi, te naglasila da takvo ponašanje nije samo protuzakonito nego i duboko nemoralno.

U pisanom priopćenju okružnog tužitelja Xaviera Solisa slučaj je opisan kao “duboko kršenje povjerenja”, uz poruku da će školski zaposlenici koji “vrebaju djecu” u okrugu Kenosha odgovarati.

Zbog sudske zabrane snimanja žrtava i obitelji, u javnost su izašli tek fragmenti njihovih poruka sudu. Jedna je majka rekla da je nakon zlostavljanja njezina obitelj napustila saveznu državu, jer se dijete promijenilo do neprepoznatljivosti.

​- Ova osoba je uništila sinovu psihu i njegov brižan, topao duh - rekla je majka jedne od žrtava, obraćajući se sucu.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'
POLICIJA NA TERENU

UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'

Kako su nam javili čitatelji, kod mjesta užasa bila su tri policijska automobila
Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!
OZEMPIČKA DRŽAVA

Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!

Novi lijekovi zaustavljaju brojne komplikacije, uštedjeli bi na liječenju naših pacijenata da se toliko ne čeka, kaže endokrinologinja Prašek.
Dabro bi otišao iz Sabora, ali uz uvjet. Pljušte reakcije: 'Pomalo sve sliči na španjolske sapunice'
PRATITE NA 24SATA

Dabro bi otišao iz Sabora, ali uz uvjet. Pljušte reakcije: 'Pomalo sve sliči na španjolske sapunice'

Saborski zastupnik Josip Dabro, nakon skandalozne snimke na kojoj pjeva stihove koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića, najavio je da je spreman dati ostavku u Saboru, ali da za to ima i uvjete...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026