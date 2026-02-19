STRAVA Pohotnoj učiteljici 51,5 god. zatvora! Ono što je radila dječacima šokiralo sve na sudu

Sud u okrugu Kenosha u Wisconsinu izrekao je jednu od najoštrijih kazni u novijim slučajevima seksualnog zlostavljanja povezanog sa školom: Anna Marie Crocker (34), bivša asistentica u nastavi u osnovnoj školi Riverview u Silver Lakeu, osuđena je na 51,5 godinu zatvora, uz dodatne 32 godine produljenog nadzora. Doživotno će se morati registrirati kao seksualni prijestupnik.

“Tražila je djecu, koristila ih i iskorištavala”

Presudu je u utorak izrekao sudac David Hughes, nakon što je Crocker ranije priznala krivnju za sedam kaznenih djela, među kojima su seksualni napad na dijete mlađe od trinaest godina (prvi stupanj) i seksualni napad na dijete (drugi stupanj). Iz sudnice je poručeno da će, s obzirom na duljinu kazne, pravo na izlazak na slobodu dočekati tek u svojim osamdesetima.

Sudac je, prema navodima s ročišta, posebno naglasio obrazac ponašanja koji je opisao kao predatorski: odrasla osoba povezana sa školom približavala se maloljetnicima, rušila granice i zatim pokušavala prebaciti dio krivnje na djecu.

​- Tražila je djecu, koristila ih i iskorištavala - rekao je sudac Hughes, obrazlažući zašto sud ne vidi prostor za blažu sankciju.

Foto: Profimedia

Detalji o predatorici šokirali sve

Prema informacijama iz istrage i sudskih spisa, slučaj obuhvaća najmanje četiri dječaka u dobi od dvanaest, trinaest, četrnaest i šesnaest godina. Dio njih bili su, prema navodima, prijatelji njezina sina. U jednom od ključnih događaja, dvanaestogodišnjak je zlostavljan tijekom prespavljivanja u njezinoj kući. Dječak je istražiteljima rekao da se opirao i da je pokušavao odgurnuti Crocker, no ona nije stala. Spominjalo se i da su druga djeca u kući vidjela što se događa.

Drugi prijavljeni napad odnosio se na četrnaestogodišnjaka s kojim je, prema spisima, razmjenjivala seksualne poruke i sadržaj preko Snapchata, a zatim ga seksualno napala na parkiralištu u kolovozu 2024.

Istraga je, uz iskaze, snažno počivala na digitalnim tragovima. U spisima se navodi da su pronašli više od dvjesto poruka, fotografija i videozapisa koje su Crocker i maloljetnici razmijenili u kratkom razdoblju, ponajviše putem Snapchata. U jednom segmentu istrage detektivi su pronašli i eksplicitni video maloljetnika spremljen na njezinu telefonu u zaštićenom dijelu uređaja.

Posebno teško u optužnici zvuči dio u kojem je Crocker, prema navodima istražitelja, slala seksualni video jedne žrtve drugim učenicima. U spisima se spominje i pokušaj da šesnaestogodišnjaka namami da dođe k njoj kući radi seksa, dan prije nego što su je priveli. O detaljima istrage izvijestio je i FOX6 navodeći kako su poruke, raspored kontakata i sadržaj s telefona korišteni za rekonstrukciju odnosa i dinamike manipulacije.

Vrebala je maloljetne prijatelje svog sina

Tijekom izricanja presude Crocker se ispričala, ali je u njezinu nastupu sud prepoznao proturječja: s jedne strane govorila je da preuzima odgovornost, a s druge da “to nije bila ona”, uz fokus na posljedice za vlastitu obitelj. Tražila je milost i blažu kaznu, ističući da je majka četvero djece.

​- Preuzimam punu odgovornost za ono što se dogodilo. Duboko mi je žao zbog štete, stresa i traume koje morate nositi - rekla je Crocker, prema izvještajima s ročišta.

Tužiteljica Rosa Delgado, kako je preneseno iz sudnice, opisala je optuženu kao oportunističkog predatora koji je svjesno “razbio” granicu između djetinjstva i odrasle dobi, te naglasila da takvo ponašanje nije samo protuzakonito nego i duboko nemoralno.

U pisanom priopćenju okružnog tužitelja Xaviera Solisa slučaj je opisan kao “duboko kršenje povjerenja”, uz poruku da će školski zaposlenici koji “vrebaju djecu” u okrugu Kenosha odgovarati.

Zbog sudske zabrane snimanja žrtava i obitelji, u javnost su izašli tek fragmenti njihovih poruka sudu. Jedna je majka rekla da je nakon zlostavljanja njezina obitelj napustila saveznu državu, jer se dijete promijenilo do neprepoznatljivosti.

​- Ova osoba je uništila sinovu psihu i njegov brižan, topao duh - rekla je majka jedne od žrtava, obraćajući se sucu.

