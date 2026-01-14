Zavela učenika, dovela ga doma u bračni krevet i spavala s njim. Suprug odlučio ostati s njom

Gotovo dvije godine nakon što je na sudu priznala da je imala seksualni odnos sa sedamnaestogodišnjim učenikom u bračnom krevetu koji je dijelila s mužem, bivša profesorica iz američke savezne države Washington i dalje je u braku – i živi novi život u drugoj saveznoj državi, piše New York Post. McKenna Kindred, nekadašnja profesorica u srednjoj školi Central Valley u Spokane Valleyju, i njezin suprug, odvjetnik za nekretnine Kyle Kindred, preselili su se u Idahu, kupili novu kuću i, barem izvana, pokušavaju početi ispočetka, pokazuju javno dostupni dokumenti i medijski napisi koje prenose, među ostalima, New York Post i Daily Mail.

Afera koja je počela na Instagramu

Prema iskazima i sudskim dokumentima, priča je krenula u lipnju 2022. kada je tada sedamnaestogodišnji učenik pronašao privatni Instagram profil svoje profesorice. Razmjena poruka brzo je postala intimna. U spisima se navode poruke u kojima mu Kindred piše da ga želi u svojoj sobi, da je ljubomorna kad druge djevojke u razredu pričaju o njemu i da joj se sviđa način na koji ju dodiruje.

U jesen iste godine, dok je Kyle bio na jednom od svojih čestih lovačkih izleta, učenik je došao u njihovo tadašnje zajedničko prebivalište u Liberty Lakeu pokraj Spokanea. Ondje su, kako je i on sam kasnije priznao istražiteljima, imali spolni odnos, a razmjenjivali su i eksplicitne fotografije i videa. Glasine su ubrzo počele kružiti školom. Prijatelji tinejdžera pokazali su ravnateljstvu screenshotove poruka, a uprava je prijavila slučaj policiji.

Kindred je u prosincu 2022. završila na administrativnom dopustu, a u travnju sljedeće godine i službeno je dala ostavku.

Foto: New York Post

Detalji suđenja šokirali javnost

Nakon istrage državnog odvjetništva Kindred je u ožujku 2024. priznala krivnju za preinačene optužbe: seksualno nedolično ponašanje s maloljetnikom u drugom stupnju i nedozvoljenu komunikaciju s maloljetnikom u nemoralne svrhe. Riječ je o kaznenim djelima koja se u Washingtonu vode kao teži prekršaji, ali ne i kao zločini.

Umjesto zatvora, sutkinja joj je izrekla dvogodišnju uvjetnu kaznu, novčane kazne i troškove u visini oko sedamsto američkih dolara te joj naložila da se deset godina nalazi u registru seksualnih prijestupnika. Gubitak posla bio je tek prva posljedica; nakon presude, više ne smije predavati, a njezina nastavna licenca u Washingtonu je ukinuta.

Na ročištu za izricanje presude Kindred je kroz suze čitala pripremljenu izjavu i obraćala se i žrtvi i njegovoj obitelji.

​- Zbog svojih postupaka izgubila sam karijeru, dragocjena prijateljstva, slobode i iznevjerila bezbroj ljudi koji su mi vjerovali - rekla je na sudu, dodajući da joj je mentalno zdravlje ozbiljno narušeno i da je duboko posramljena boli koju je izazvala.

Majka učenika, Ashley Beckley, opisala je kako je odnos ostavio traga na njezinu sinu.

​- Svjetlo koje je nekad nosio sada je prigušeno - poručila je, nazvavši postupke profesorice zloporabom moći i povjerenja.

Obitelj žrtve je u travnju 2024. podnijela i građansku tužbu protiv školskog okruga Central Valley, tvrdeći da institucije nisu učinile dovoljno da zaštite maloljetnika od, kako navode, seksualno predatorskog ponašanja profesorice.

Foto: New York Post

Muž koji nije otišao

Ako je za obitelj žrtve ovo bila priča o trajnoj povredi povjerenja, za javnost je dodatni šok izazvala odluka supruga da, unatoč svemu, ostane u braku. Dokumenti pokazuju da su se McKenna i Kyle nakon njezina uhićenja u travnju 2023. preselili na imanje Kyleovih roditelja u Mici, ruralnom području južno od Spokanea, procijenjene vrijednosti oko milijun američkih dolara. Umjesto razvoda, uslijedio je novi zajednički početak: u lipnju 2024. kupili su zajedno novoizgrađenu kuću u Kuni, gradiću u Idahu, vrijednu oko 498.000 američkih dolara, nekoliko mjeseci nakon što je Kindred na sudu priznala krivnju.

Riječ je o četverosobnoj kući od gotovo dvjesto pedeset četvornih metara u tihom naselju na udaljenosti za dnevno putovanje do Boisea. Ondje je Kyle u kolovozu 2024. počeo raditi kao odvjetnik za nekretnine u odvjetničkom uredu Holland & Hart. Na službenoj stranici tvrtke opisuje se kao strastveni ljubitelj boravka u prirodi, mušičarenja i sveučilišne košarke. Ni on ni članovi obitelji Kindred nisu htjeli komentirati slučaj.

Preseljenje u Idahu otvorilo je i pitanje može li bivša profesorica tamo ponovno raditi u školstvu. Državna Profesionalna komisija za standarde u obrazovanju pokrenula je postupak nakon što je zaprimila prijavu o njezinu slučaju i činjenici da je u Washingtonu ostala bez licence. U dokumentima Komisije navodi se da je protiv nje podnesena prijava zbog neetičkog ponašanja.

Kako bi spriječila daljnji disciplinski postupak, Kindred je krajem kolovoza 2024. dobrovoljno odustala i od eventualnog prava na nastavnu licencu u Idahu.

Slučaj je otvorio staro pitanje granica u odnosu nastavnik - učenik, osobito u doba društvenih mreža gdje se kontakt lako prelije iz učionice u privatne poruke. Iako je dob za pristanak u Washingtonu šesnaest godina, zakon jasno propisuje da odrasla osoba u poziciji autoriteta – poput profesora – ne smije imati seksualni odnos s učenikom mlađim od osamnaest godina. Pravni okvir tako priznaje ono što i psiholozi naglašavaju: razlika u moći i odgovornosti nikada ne može učiniti takvu vezu doista ravnopravnom.

Izvan nekoliko rečenica izrečnih na sudu, McKenna Kindred se nakon presude povukla iz javnosti. Nema potvrde radi li išta u Idahu, a njezina profesionalna budućnost u obrazovanju praktično je zatvorena barem na naredno desetljeće. Kyle, s druge strane, gradi odvjetničku karijeru u Boiseu i, barem prema službenim poslovnim biografijama, vodi uredan život srednje klase u novoj zajednici. Za susjede oni su još jedan mladi bračni par koji je kupio prvu zajedničku kuću. Za obitelj tinejdžera iz Spokanea, to je podsjetnik da se život počinitelja, unatoč javnoj osudi i registru seksualnih prijestupnika, može donekle resetirati, dok se posljedice za žrtvu i dalje zbrajaju.



