TRAGEDIJA
Strava u Belgiji: Više mrtvih u sudaru vlaka i školskog busa
Nekoliko ljudi poginulo je u sudaru vlaka i školskog minibusa u Buggenhoutu u Belgiji, javljaju lokalni mediji, prenosi BBC.
Prema izvješću flamanskog javnog servisa VRT, u minibusu se u trenutku nesreće nalazilo sedmero djece, pratitelj i vozač. Vozilo je bilo na pružnom prijelazu u gradu kada je došlo do sudara.
Na tragediju je reagirala i flamanska ministrica obrazovanja Zuhal Demir.
“Strašne vijesti koje slamaju srce”, objavila je na društvenim mrežama. “Moje misli su sa svim žrtvama, njihovim obiteljima i svima koji su izravno pogođeni ovom nesrećom.”
Više detalja očekuje se uskoro.
