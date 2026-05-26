Strava u Belgiji: Više mrtvih u sudaru vlaka i školskog busa

Nekoliko ljudi poginulo je u sudaru vlaka i školskog minibusa u Buggenhoutu u Belgiji, javljaju lokalni mediji, prenosi BBC.

Prema izvješću flamanskog javnog servisa VRT, u minibusu se u trenutku nesreće nalazilo sedmero djece, pratitelj i vozač. Vozilo je bilo na pružnom prijelazu u gradu kada je došlo do sudara.

Na tragediju je reagirala i flamanska ministrica obrazovanja Zuhal Demir.

“Strašne vijesti koje slamaju srce”, objavila je na društvenim mrežama. “Moje misli su sa svim žrtvama, njihovim obiteljima i svima koji su izravno pogođeni ovom nesrećom.”

Više detalja očekuje se uskoro.