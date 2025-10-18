Strava u Brazilu. Najmanje 15 mrtvih u autobusnoj nesreći: 'Dio putnika ispali su iz vozila'

Najmanje 15 putnika autobusa poginulo je u nesreći u sjeveroistočnoj brazilskoj saveznoj državi Pernambuco, pod nejasnim okolnostim, priopćila je u subotu policija.

Tragedija se dogodila kasno u petak kada je vozač autobusa u kojem se nalazilo 30 ljudi izgubio kontrolu nad vozilom, dodaje policija.

Prema Saceznojprometnoj policiji, autobus je prešao u suprotnu traku, udario u kamenje uz cestu, a zatim se sudario s pješčanim nasipom i prevrnuo.

Prema zasad poznatim informacijama, među žrtvama je 11 žena i četiri muškarca.

Broj ozlijeđenih nije još potvrđen.

Vozač je lakše ozlijeđen i negativan je na alko test. Trenutno se nalazi u policijskoj postaji.

- Neki putnici su ispali iz vozila, što pokazuje da nisu koristili sigurnosne pojaseve - rekla je policija.