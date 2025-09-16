Obavijesti

NIJE GA VIDIO

Strava u Brčkom: Otac vozio u rikverc i autom pregazio sina

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Strava u Brčkom: Otac vozio u rikverc i autom pregazio sina
Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Iako je dijete odmah prevezeno u Zdravstvenu stanicu u Bijeloj, nije mu bilo spasa

Mještani brčanskog naselja Cerik u šoku su nakon što je 30-godišnji otac autom pregazio svog jednogodišnjeg sina vozeći automobil u rikverc, prenosi Dnevni avaz.

Susjedi su izjavili da je otac išao na posao, a samo par minuta ranije držao je sin u naručju.

DRAMA U ZADARSKOJ BOLNICI Bebi u grlu zapela igračka, šest dana nisu vidjeli plastiku: Ocu zbog prijetnji pozvali policiju!
Bebi u grlu zapela igračka, šest dana nisu vidjeli plastiku: Ocu zbog prijetnji pozvali policiju!

O svemu se oglasila i policija.

- Dana 16. rujna 2025. u 10.08 sati iz Medicinskog centra 'Bijela' policiji Brčko prijavljeno je da je otac doveo dijete u teškom stanju i da vrše u bolnici reanimaciju. Odmah nakon policijskog izvještaja, policajci su stigli na lice mjesta i poduzeli sve mjere i radnje kako bi utvrdili sve okolnosti pod kojima se ovo dogodilo - rekla je Dževida Hukičević iz policijske postaje Brčko.

Iako je dijete odmah prevezeno u Zdravstvenu stanicu u Bijeloj, nije mu bilo spasa.

