DRAMA U ZADARSKOJ BOLNICI

Bebi u grlu zapela igračka, šest dana nisu vidjeli plastiku: Ocu zbog prijetnji pozvali policiju!

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Jednogodišnje dijete prošlo je pravu dramu nakon što je šest dana imalo plastiku u grlu. Nakon što je mališan progutao igračku, roditelji su ga odveli u bolnicu.

Nakon što su predmet izvadili iz grla, krenula je prava drama. Dva puta su bili u zadarskoj bolnici, a u Zagrebu je ustanovljeno kako je komad plastike ostalo u djetetovu tijelu.

- Naše dijete je šest dana zahvaljujući nemaru i nebrizi u zadarskoj bolnici živjelo s ovim u grlu. Šest dana je to stajalo na zadnjoj stijenci grla - rekao je otac za RTL Danas.

Dijete je u četiri dana bilo na šest pregledano u zadarskoj bolnici. Tamo nisu vidjeli komad plastike koji su pronašli doktori iz zagrebačke bolnice. 

U zadarskoj bolnici tvrde kako su napravili sve pretrage i da je s djetetom bilo sve u redu. Jedino što su naglasili da je zbog oca, koji je vikao i fizički prijetio, stigla policija. Kasnije su ga prijavili policiji.

- Uz svu tu dramu, oni su meni pozvali policiju koja je meni trebala urgirati da se ja smirim, s tim da oni četiri dana ne vide ovo djetetu u grlu, a meni govore da ja stvaram dramu i nered - rekao je ogorčeni otac.

