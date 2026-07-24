Na mjestu nesreće policija provodi očevid kojim će utvrditi sve okolnosti događaja
SUDAR S TRAKTOROM
STRAVA U ČAZMI Maloljetnik na motoru teško ozlijeđen, prevezli ga helikopterom u bolnicu
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Stariji maloljetnik teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći u petak oko 19:25 sati u Čazmi. Do nesreće je došlo u Ulici sv. Andrije gdje su se sudarili motocikl, kojeg je vozio stariji maloljetnik i traktor za čijim je upravljačem bio 67-godišnji muškarac. Obojica su s područja Čazme, piše Dnevnik Nove TV.
Maloljetni motociklist je helikopterskom hitnom medicinskom službom prevezen u Kliničku bolnicu Rebro u Zagrebu, gdje mu se pruža liječnička pomoć.
Na mjestu nesreće policija provodi očevid kojim će utvrditi sve okolnosti događaja. Nakon završetka očevida bit će poznato više informacija o uzroku sudara.
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