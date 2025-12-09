Strava u Crnoj Gori: Muškarac i žena ubijeni u stanu, policija traga za počiniteljem

Beživotna tijela muškarca i žene pronađena su u ponedjeljak navečer u iznajmljenom stanu u samom centru Nikšića, a policija slučaj tretira kao dvostruko ubojstvo. Za osumnjičenim počiniteljem se intenzivno traga, izvještava Telegraf.rs.

Prema priopćenju crnogorske policije, dojavu su zaprimili oko 19:20 sati, kada se član obitelji požalio da se 74-godišnji M. P. ne javlja na telefon te da s njim nisu uspostavili kontakt već dva dana. Policija je odmah počela s potragom, a trag ih je doveo do stana u Ulici Peka Pavlovića, koji je bio zaključan.

U skladu sa zakonskim ovlastima, službenici su ušli u stan, gdje su pronašli tijelo M. P. (74) te tijelo M. V. (41), s vidljivim ozljedama za koje se sumnja da su nastale uporabom hladnog oružja, najvjerojatnije noža. Stan je koristila M. V.

Na mjesto događaja odmah je izašao tužitelj Višeg državnog tužiteljstva u Podgorici, koji je zajedno s policijom obavio očevid. Tijekom dosadašnje istrage policija je identificirala osumnjičenog, a u tijeku su intenzivne aktivnosti na njegovom lociranju i uhićenju.

Iz policije poručuju da je motiv zločina poznat, no zbog osjetljivosti slučaja i zaštite privatnosti uključenih osoba u ovoj fazi postupka ne mogu iznositi više detalja.