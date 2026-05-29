Strava u Dallasu: Eksplozija u zgradi, najmanje troje mrtvih. 'Curica se izvlačila iz ruševina'

Velika eksplozija nakon prijavljenog curenja plina sravnila je stambenu zgradu u Dallasu u četvrtak poslijepodne, a na teren je izašao velik broj vatrogasaca iz Dallasa. Najmanje tri osobe su poginule - dvije žene i jedno dijete, a najmanje pet je ozlijeđeno, potvrdili su dužnosnici. Zračne snimke pokazale su teško oštećenu zgradu s plamenom i gustim crnim dimom koji se izvijao iz ruševina, piše CBSnews.

Vatrogasne ekipe su stavile plamen pod kontrolu do 16 sati, a dok vatrogasci nastavljaju pretražovati ruševine srušene dvokatnice, pojavila su se nova žarišta. Tijekom konferencije za novinare u četvrtak poslijepodne, pomoćnik zapovjednika vatrogasne službe Dallasa James Russ potvrdio je da su oko 12:47 sati vatrogasne ekipe odgovorile na poziv o curenju plina u stambenom kompleksu. Ubrzo nakon toga dogodila se eksplozija. Do 14:30 sati, 71 jedinica bila je na mjestu događaja. Na mjestu događaja bilo je 120 vatrogasaca.

A massive explosion and fire ripped through an apartment building in Dallas, sending heavy flames and smoke into the air and injuring at least four people.



Nearly 100 firefighters rushed to the scene in the city’s Oak Cliff neighborhood. It's not clear how many people were in… pic.twitter.com/InJHGzO18b — Fox News (@FoxNews) May 28, 2026

DFR je rekao da su tri osobe prevezene u različite bolnice, a dvije su se osobe same odvezle u bolnicu. Medicinski centar Methodist Dallas rekao je da je jedan pacijent tamo prevezen u dobrom stanju, dok je Parkland Health rekao da je drugi pacijent prevezen tamo i da je također u dobrom stanju. Jedna od žrtava je u kritičnom stanju. Zamjenik šefa vatrogasne službe Dallasa Mark Berry rekao je da je bilo smrtnih slučajeva. Glasnogovornik DFR-a Jason Evans rekao je da su u eksploziji poginule dvije žene i jedno dijete.

- Još uvijek smo u procesu lociranja žrtava. Vatrogasci, u suradnji s timovima dronovima DFR-a i DPD-a, pažljivo se probijaju kroz ostatke kako bi locirali žrtve - rekao je Evans. Također je rekao da će ekipe biti na mjestu događaja preko noći i ujutro kako bi očuvale integritet mjesta događaja i osigurale imovinu. Rekao je da su ekipe očistile otprilike 40 % zgrade, do 20 sati u četvrtak.

U srednjoj školi WH Adamson osnovan je centar za ponovno spajanje obitelji. Evans je rekao da je grad osigurao hotele za stanovnike koji su raseljeni ili pogođeni eksplozijom. Svjedoci se prisjećaju da su čuli eksploziju i vidjeli kako spašavaju djevojčicu Reporterka CBS Newsa iz Teksasa, Marissa Armas, razgovarala je sa svjedocima koji su čuli eksploziju i požurili na mjesto događaja. Jedna osoba je rekla da je čula ogromnu buku i vidjela nekoliko ljudi kako trče i viču. Rekao je da je muškarac spasio djevojčicu iz jedne od zgrada.

Drugi svjedok podijelio je sličan iskaz. Oliver Jimenez rekao je da živi preko puta mjesta incidenta i da je upravo htio izaći iz svog stana kada je osjetio kako se zgrada trese. Rekao je da je požurio vidjeti što se dogodilo i vidio "djevojčicu kako jedva izlazi iz ruševina". Tada se požar pogoršao, rekao je Jimenez.

Gradonačelnik Dallasa Eric Johnson oglasio se na društvenim mrežama kako bi objavio da pomno prati situaciju i da su njegove "molitve s ozlijeđenima, njihovim obiteljima i svima koji su pretrpjeli gubitke u ovom tragičnom događaju". Tijekom rane konferencije za novinare, on i menadžerica Dallas Cityja Kimberly Bizor Tolbert ponovili su te osjećaje, rekavši da će učiniti sve što mogu kako bi se pobrinuli za one pogođene incidentom.