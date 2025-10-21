Kriminalističko istraživanje je dovršeno te su počinitelja predali pritvorskom nadzorniku
DOVRŠILI ISTRAGU
Strava u Dalmaciji: Maloljetnik silovao maloljetnicu, priveli ga
Čitanje članka: < 1 min
Policija je izvijestila kako su poduzeli sve potrebne mjere i radnje nakon što su dobili dojavu kako je na području Dalmacije silovana maloljetnica.
Kriminalističko istraživanje je dovršeno te su počinitelja predali pritvorskom nadzorniku.
- Zbog poštivanja zakonskih odredbi o tajnosti postupka (sukladno čl. 60. Zakona o sudovima za mladež postupak u kojem sudjeluju maloljetnici je tajan), a posebno s obzirom na to da su i počinitelj i žrtva maloljetne osobe te da se radi o istraživanjima u kojima se na poseban način mora voditi računa o području zaštiti prava i interesa djece, nismo u mogućnosti javnosti pružiti više informacija - priopćila je policija.
