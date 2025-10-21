Obavijesti

News

DOVRŠILI ISTRAGU

Strava u Dalmaciji: Maloljetnik silovao maloljetnicu, priveli ga

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Strava u Dalmaciji: Maloljetnik silovao maloljetnicu, priveli ga
Foto: Rutkovski.by

Kriminalističko istraživanje je dovršeno te su počinitelja predali pritvorskom nadzorniku

Policija je izvijestila kako su poduzeli sve potrebne mjere i radnje nakon što su dobili dojavu kako je na području Dalmacije silovana maloljetnica.

Kriminalističko istraživanje je dovršeno te su počinitelja predali pritvorskom nadzorniku.

- Zbog poštivanja zakonskih odredbi o tajnosti postupka (sukladno čl. 60. Zakona o sudovima za mladež postupak u kojem sudjeluju maloljetnici je tajan), a posebno s obzirom na to da su i počinitelj i žrtva maloljetne osobe te da se radi o istraživanjima u kojima se na poseban način mora voditi računa o području zaštiti prava i interesa djece, nismo u mogućnosti javnosti pružiti više informacija - priopćila je policija.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
VIDEO Veliki požar u Mađarskoj. MOL-ova i Lukoilova rafinerija u plamenu: 'Iza ovog stoji Kijev!'
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Veliki požar u Mađarskoj. MOL-ova i Lukoilova rafinerija u plamenu: 'Iza ovog stoji Kijev!'

Plameni jezici bili su vidljivi s udaljenosti od nekoliko kilometara, a gusti crni dim nadvio se nad cijelo područje
FOTO Noćna drama u Zagrebu: 'Policija je jurila za njim, a on je uletio u kuću. Okružili su ulicu!'
UHIĆENJE NA TREŠNJEVCI

FOTO Noćna drama u Zagrebu: 'Policija je jurila za njim, a on je uletio u kuću. Okružili su ulicu!'

Kako su nam kazali iz policije, uhićen je jedan čovjek koji je uhvaćen u kaznenom djelu. Dodaju da će se više informacija znati kada se provede kriminalističko istraživanje
'Naša Petra imala je moždani s 15 godina. Treba nam pomoć dobrih ljudi da stane na noge'
PATNJE TINEJDŽERICE

'Naša Petra imala je moždani s 15 godina. Treba nam pomoć dobrih ljudi da stane na noge'

Petra Adžić (19) morala je na četvrtu operaciju. Na području malog mozga, gdje joj je trebala biti ugrađena umjetna kost, stvorila se ranica koja se inficirala.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025