Strava u Dalmaciji: Maloljetnik silovao maloljetnicu, priveli ga

Policija je izvijestila kako su poduzeli sve potrebne mjere i radnje nakon što su dobili dojavu kako je na području Dalmacije silovana maloljetnica.

Kriminalističko istraživanje je dovršeno te su počinitelja predali pritvorskom nadzorniku.

- Zbog poštivanja zakonskih odredbi o tajnosti postupka (sukladno čl. 60. Zakona o sudovima za mladež postupak u kojem sudjeluju maloljetnici je tajan), a posebno s obzirom na to da su i počinitelj i žrtva maloljetne osobe te da se radi o istraživanjima u kojima se na poseban način mora voditi računa o području zaštiti prava i interesa djece, nismo u mogućnosti javnosti pružiti više informacija - priopćila je policija.