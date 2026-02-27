Obavijesti

NEPRAVOMOĆNA PRESUDA

STRAVA U DALMACIJI Muškarac (40) spolno zlostavljao dijete, osudili ga na 17 godina zatvora!

Piše Antonela Šaponja,
STRAVA U DALMACIJI Muškarac (40) spolno zlostavljao dijete, osudili ga na 17 godina zatvora!
Foto: Canva/ILUSTRACIJA

Optužnica ga tereti da je od početka rujna 2021. do kraja siječnja 2024. u četiri navrata spolno zlostavljao djevojčicu koja je 2021. imala 8 godina

Muškarac (40) iz Dalmacije nepravomoćno je osuđen na jedinstvenu kaznu od 17 godina zatvora zbog spolnog zlostavljanja maloljetne pastorke, piše Dalmatinski portal.

Optužnica ga tereti da je od početka rujna 2021. do kraja siječnja 2024. u četiri navrata spolno zlostavljao djevojčicu koja je 2021. imala tek osam godina. Očuh je iskoristio odsutnost majke, kao i odnos povjerenja koji je dijete imalo prema njemu. 

Za svako teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta mlađeg od 15 godina dobio je po šest godina zatvora. Osuđen je i na po godinu dana zatvora za dva kaznena djela povrede djetetovih prava jer je verbalno i fizički nasrtao na izvanbračnu suprugu pred njezinom djecom.

Muškarac je na objavu presude stigao iz istražnog zatvora, koji mu je produžen s obzirom na to da je kažnjen strožom kaznom od pet godina zatvora. Tijekom sudskog procesa negirao je sve optužbe.

