POLITIČKI PROTIVNICI

Strava u Iranu. Vješaju ljude kao nikada do sada

Filip Sulimanec
Između 17. ožujka i 27. travnja 2026. pogubljena su najmanje 22 politička zatvorenika, uključujući deset pritvorenih tijekom siječanjskih prosvjeda

Broj egzekucija u Iranu dosegnuo je paroksizam nakon što je od početka rata sa SAD-om i Izraelom, Iran objesio najmanje 22 ljudi. Njih deset su prosvjednici koje je vlast uhitila nakon prosvjeda krajem 2025. i početkom 2026, prema novom istraživanju Centra za ljudska prava (CHRI).

Te egzekucije dio su sustavne državne politike usmjerene na gušenje neslaganja. Smrtne presude temelje se na mučenju, tajnosti i lažnim suđenjima te su osmišljene kako bi poslale jasnu poruku: protivljenje u Islamskoj Republici kažnjava se smrću.

Točan broj ubijenih je vjerojatno veći od onoga što je trenutačno poznato, možda i znatno. Gašenje interneta od strane vlade, stotine ljudi koji su prisilno nestali nakon siječanjskih prosvjeda te uobičajena praksa Islamske Republike da izvršava pogubljenja u tajnosti onemogućili su dobivanje cjelovitih informacija iz Irana.

U međuvremenu, proizvoljna uhićenja i dalje se događaju diljem zemlje, što znači da će još ljudi biti uhićeno, mučeno, prisiljeno na „priznanja” i suočeno s optužbama za ugrožavanje nacionalne sigurnosti (koje se redovito koriste protiv prosvjednika i političkih zatvorenika) te lažnim suđenjima koja rezultiraju novim smrtnim presudama.

Od završetka prosvjeda u Iranu je uhićeno oko 4000 ljudi. Istrage CHRI-ja također pokazuju da je nakon siječanjskih prosvjeda, u kojima su državne sigurnosne snage ubile tisuće ljudi, kao i nakon izbijanja rata, pristup neovisnih odvjetnika sudskim spisima optuženika postao nemoguć ili još strože ograničen nego ranije. U mnogim slučajevima odvjetnicima je čak onemogućen ulazak u tužiteljstva.

Nalazi CHRI-ja dodatno pokazuju da su u nizu slučajeva sudske vlasti — uključujući i predsjedajuće suce — jednostavno odbile dopustiti sudjelovanje neovisnih i odvjetnika za ljudska prava u postupcima.

Između 17. ožujka i 27. travnja 2026. pogubljena su najmanje 22 politička zatvorenika, uključujući deset pritvorenih tijekom siječanjskih prosvjeda,  prema CHRI-ju. Moguće je da je bilo i dodatnih (tajnih) pogubljenja, što je uobičajena praksa u Islamskoj Republici.

Popis pogubljenih po kategorijama:

Prosvjednici uhićeni u siječnju 2026.: Sasan Azadvar Junaqani, Erfan Kiani, Amirali Mirjafari, Ali Fahim, Shahin Vahedparast, Mohammad Amin Biglari, Amirhossein Hatami, Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi, Saeed Davoudi

Navodni pripadnici opozicijske skupine MEK: Mohammad (Nima) Masoumshahi, Hamed Validi, Sultan Ali Shirzadi Fakhr, Abolhassan Montazer, Vahid Bani Amerian, Babak Alipour, Pouya Ghobadi, Ali Akbar Daneshvarkar, Mohammad Taghavi Sangdehi
Baluški politički zatvorenik: Amer Ramesh (18 godina)

Optužbe za špijunažu: Mehdi Farid, Kourosh Kivani

