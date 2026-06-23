STRAVA U KANADI Muškarac pucao na policiju: Ozlijeđen civil, ubijen policajac...

Naoružani napadač započeo je pucnjavu mirnoj stambenoj četvrti u Montrealu, nakon čega je izbio žestok obračun s policijom u kojem su poginule najmanje dvije osobe, javlja CNN.

Pucnjava se dogodila usred bijela dana,a izvori iz krugova sigurnosnih službi vjeruju da je bila ciljani napad na policiju. Život je izgubio policajac. Kasnije je potvrđeno da je napadač ubijen u okršaju.

Update, Montréal shooting.



The officer who fell today in the line of duty has been identified by the SPVM as Mohamed Lamine Benredouane, 34 years of age. My sincerest condolences to his loved ones.



Michel Moshe Mizrahi, 68 years of age, was the civilian tragically killed today… pic.twitter.com/GlgqYeE3FE — Natasha Montreal (@NatashaMontreal) June 23, 2026

Istražitelji detaljno proučavaju takozvani manifest na više od stotinu stranica, za koji vjeruju da ga je napisao sam napadač. Kako doznaju izvori iz istrage, u dokumentu se otvoreno veliča i zagovara incelska ideologija. Pojam incel skraćenica je za "prisilni celibat" (involuntary celibate).

Montrealska policija identificirala je poginulog kolegu kao Mohameda Laminea Benredouanea (34), koji je u službi bio od 2021. godine. Ministar unutarnje sigurnosti Quebeca Ian Lafrenière potvrdio je da grad više od dva desetljeća nije doživio ovakvu tragediju.

Vlasti još uvijek nisu javno objavile identitet druge žrtve, kao ni samog napadača za kojeg policija vjeruje da je djelovao potpuno sam.

Druga policajka, koja je sudjelovala u intervenciji, prevezena je u bolnicu u kritičnom stanju, no njezino je stanje sada stabilno, potvrdio je šef montrealske policije Fady Dagher na konferenciji za medije. Dodao je i da je jedan civil lakše ozlijeđen.

Četvrt Côte-des-Neiges, koja se nalazi manje od osam kilometara od nebodera i užurbanog središta Montreala, slovi za mirnu i modernu stambenu zonu. Riječ je o multikulturalnom kvartu u kojem snažan pečat svakodnevnom životu daju židovska zajednica i njezine institucije.

🚨 HORROR FOOTAGE: TERROR IN MONTREAL - ARMED SUSPECT IN CAMO CLOTHING OPENS FIRE ON POLICE pic.twitter.com/OJYWY50547 — Breaking911 (@Breaking911) June 22, 2026

Policija je na teren izašla nakon dojave da se čuju pucnjevi i da kroz prozor zgrade strši puščana cijev.

Na jednoj od snimki koja je preplavila društvene mreže, a čiju je autentičnost potvrdio CNN, čuje se više od dvadeset uzastopnih pucnjeva. Snimka prikazuje i tim specijalaca koji se pozicionirao na ulazu u zgradu prije nego što je jedan od njih nogom razbio staklena vrata kako bi upali unutra. Za njima je ušlo još nekoliko policajaca naoružanih puškama i tim s psima. Na mjestu događaja zaplijenjena je puška koju je napadač koristio.

Uznemirujuće snimke nasilja, koje se odvijalo tik uz prolaznike i guste prometne trake, odmah su počele kružiti internetom uz gomilu nagađanja o motivima.

Ministar unutarnje sigurnosti Lafrenière zamolio je građane da ne dijele eksplicitne snimke ubojstva. Spomenuo je da je vidio materijale koji navodno prikazuju trenutak u kojem policajac puca u civila, napomenuvši da cijeli slučaj već istražuje posebna neovisna agencija za nadzor rada policije u Quebecu.