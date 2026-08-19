U policijskom izvješću nisu navedena državljanstva turista, ali je glasnogovornik State Departmenta rekao da je među poginulima petero Amerikanaca
PETERO AMERIKANACA
Strava u Keniji: Srušio se helikopter, sedam poginulih
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Sedmero ljudi, uključujući petero Amerikanaca, poginulo je u srijedu kada se turistički helikopter kojim su letjeli srušio u okrugu Samburu u Keniji.
Zrakoplov je letio prema rezervatu Loisabi kada se srušio, prema preliminarnom izvješću policijske postaje Archers Post u koje je Reuters imao uvid.
U policijskom izvješću nisu navedena državljanstva turista, ali je glasnogovornik State Departmenta rekao da je među poginulima petero Amerikanaca.
Luksuzna turistička agencija &Beyond potvrdila je da se helikopter koji je prevozio njezine goste srušio u blizini planine Ololokwe.
Kompanija je u priopćenju navela da uzrok nesreće još nije utvrđen.
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