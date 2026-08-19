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PETERO AMERIKANACA

Strava u Keniji: Srušio se helikopter, sedam poginulih

Piše HINA,
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Strava u Keniji: Srušio se helikopter, sedam poginulih
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Foto: Kenya Red Cross
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U policijskom izvješću nisu navedena državljanstva turista, ali je glasnogovornik State Departmenta rekao da je među poginulima petero Amerikanaca

Sedmero ljudi, uključujući petero Amerikanaca, poginulo je u srijedu kada se turistički helikopter kojim su letjeli srušio u okrugu Samburu u Keniji.

Zrakoplov je letio prema rezervatu Loisabi kada se srušio, prema preliminarnom izvješću policijske postaje Archers Post u koje je Reuters imao uvid.

Tourist helicopter crashes in Kenya, police say seven killed
Foto: Kenya Red Cross

U policijskom izvješću nisu navedena državljanstva turista, ali je glasnogovornik State Departmenta rekao da je među poginulima petero Amerikanaca.

Tourist helicopter crashes in Kenya, police say seven killed
Foto: Kenya Red Cross

Luksuzna turistička agencija &Beyond potvrdila je da se helikopter koji je prevozio njezine goste srušio u blizini planine Ololokwe.

Kompanija je u priopćenju navela da uzrok nesreće još nije utvrđen.

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