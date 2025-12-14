Obavijesti

OZLIJEĐENO 20 UČENIKA

Strava u Kolumbiji! Bus s učenicima pao u provaliju, više od 12 mrtvih: Ovo je tužan dan!

Foto: Reuters

Autobus koji je prevozio učenike na maturalnom izletu survao se u provaliju duboku 80 metara u Kolumbiji.

"Više od dvanaest ljudi" izgubilo je život, prema riječima guvernera regije Antioquia na sjeverozapadu južnoameričke zemlje. Oko 20 ljudi je ozlijeđeno.

Ne navodeći izvore, mediji su izvijestili o najmanje 16 poginulih.

Učenici 11. i završnog razreda vraćali su se s boravka na plaži na karipskoj obali u Bello u blizini Medellína kada se dogodila nesreća.

Prema medijskim izvješćima, u autobusu koji je pao u provaliju u ruralnom području nedaleko od Segovije bilo je četrdesetak putnika.

Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu. Prema službenim informacijama, većina ih ima između 16 i 18 godina.

"Danas je tužan dan za Antioquiu", rekao je guverner.

Nacionalna agencija za sigurnost prometa istražuje što je dovelo do nesreće.

