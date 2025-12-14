Tragedija na maturalnom izletu! Autobus s učenicima survao se u provaliju, 16 mrtvih, 20 ozlijeđenih...
Strava u Kolumbiji! Bus s učenicima pao u provaliju, više od 12 mrtvih: Ovo je tužan dan!
Autobus koji je prevozio učenike na maturalnom izletu survao se u provaliju duboku 80 metara u Kolumbiji.
"Više od dvanaest ljudi" izgubilo je život, prema riječima guvernera regije Antioquia na sjeverozapadu južnoameričke zemlje. Oko 20 ljudi je ozlijeđeno.
Ne navodeći izvore, mediji su izvijestili o najmanje 16 poginulih.
Učenici 11. i završnog razreda vraćali su se s boravka na plaži na karipskoj obali u Bello u blizini Medellína kada se dogodila nesreća.
Prema medijskim izvješćima, u autobusu koji je pao u provaliju u ruralnom području nedaleko od Segovije bilo je četrdesetak putnika.
Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu. Prema službenim informacijama, većina ih ima između 16 i 18 godina.
"Danas je tužan dan za Antioquiu", rekao je guverner.
Nacionalna agencija za sigurnost prometa istražuje što je dovelo do nesreće.
