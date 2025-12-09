Razbio staklo i provalio u školu u Umagu: 'Nije bilo nastave...'

Policija u Umagu zaprimila je dojavu u utorak oko 7 sati o provali u prostorije Osnovne škole Marije i Line Umag, a nastala je materijalna šteta te je razbijeno staklo. Istraga je u tijeku - potvrdila nam je istarska policija.

Kako nam je potvrdila i ravnateljica škole, provala se dogodila noćas, a nisu primijetili da je išta nestalo iz prostorija. Prema informacijama koje imaju, provalnik je već uhićen.

Dodaje da djeca prva dva sata nisu imala nastavu, a od trećeg sata nastava se odvija normalno.

- Prva dva sata djeca su bila smještena u sportskoj dvorani pokraj škole jer je trajao očevid. Ravnateljica je nakon toga pozvala učenike da dođu, nastava se sada odvija normalno - kaže nam čitatelj.

Kako navodi čitatelj dalje, ravnateljica je svim učiteljima i razrednicima javila ujutro da se dogodila provala, a kad su razrednici javili roditeljima, dio njih odlučio je ne poslati djecu u školu. Vjeruje da roditeljima nije svejedno, a nada se da se djeca nisu jako prepala.