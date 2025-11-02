Šef lokalnih vatrogasaca naglasio je da se još uvijek ne zna uzrok tog požara...
Strava u Meksiku: U požaru u trgovini najmanje 20 poginulih
U požaru koji je u subotu izbio u trgovini u sjeverozapadnom meksičkom gradu Hermosillu poginulo je više od dvadeset ljudi, prenose lokalni mediji.
„Moja iskrena sućut obiteljima i voljenima onih koji su izgubili živote“, napisala je na platformi X predsjednica Claudia Sheinbaum, ne navodeći točan broj poginulih u požaru u sjeverozapadnoj saveznoj državi Sonora.
Dodala je da je uputila ministra unutarnjih poslova da pošalje timove koji će pomoći obiteljima stradalih i ozlijeđenima, prenosi Reuters.
Gradonačelnik Hermosilla, grada s oko 855 tisuća stanovnika, na X-u je potvrdio da je broj žrtava velik.
Šef lokalnih vatrogasaca naglasio je da se još uvijek ne zna uzrok tog požara.
