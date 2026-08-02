STRAVA U MOSKVI Troje mrtvih i 21 ozlijeđeni u eksploziji pred restoranom: 'Imala je bombu...'

Tri osobe su poginule, a najmanje 21 je ozlijeđena u eksploziji improvizirane naprave pokraj restorana na Kudrinskom trgu u središtu Moskve. Eksplozija je odjeknula u subotu oko 20.10 sati po lokalnom vremenu.

Prema navodima ruskih vlasti, eksplozivnu napravu nosila je žena koja je pokušala ući u restoran, no na ulazu ju je zaustavio zaštitar. U eksploziji su poginuli žena, zaštitar i još jedna osoba koja se nalazila u blizini restorana.

Foto: Anastasia Barashkova

Istražitelji još utvrđuju je li žena znala da nosi eksploziv te je li naprava aktivirana na daljinu.

Restoran je u trenutku eksplozije bio zatvoren za javnost zbog privatne proslave. Nakon napada područje je ograđeno, a na mjesto događaja stigle su hitne službe i teško naoružani policajci.

Foto: Anastasia Barashkova

Ruski Nacionalni protuteroristički odbor potvrdio je da je riječ o eksploziji improvizirane naprave. Moskovski istražni odbor otvorio je istragu kako bi utvrdio sve okolnosti napada i odgovorne osobe.