Pucnjava u Nizozemskoj: Više ljudi ubijeno u obiteljskoj kući

Nekoliko ljudi stradalo je u pucnjavi u nizozemskom Dordrechtu u ponedjeljak poslijepodne, javlja lokalna policija. Još uvijek nije poznat točan broj žrtava.

Na licu mjesta su dva helikoptera za traume, nekoliko vozila hitne pomoći i razne policijske jedinice, piše Nos.

Het is goed mis in de #Heimerstein #Dordrecht ...



Minstens 2 ambulances, een traumaheli, 15 politiewagens, een aantal motoren en overal politie.



Sterkte @Politie_Dordt, wat er ook aan de hand is. pic.twitter.com/SrVKxyHCLm