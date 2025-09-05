Strava u Njemačkoj: Mladić (18) napao nožem učiteljicu u školi pa pobjegao. Policija ga ubila

Policija i ostale službe okružile su strukovnu školu u njemačkom Essenu nakon što je mladić (18) nožem napao učiteljicu, piše Bild.

Napadač je učiteljicu ranio u trbuh, i prema prvim informacijama, teško je ozlijeđena. Nakon napada, mladić je pobjegao, a locirali su ga tri kilometara od škole.

Nakon što su ga pronašli, napadač je navodno krenuo na policajce, te su ga oni upucali. Unatoč naporima bolničara, napadač je preminuo.

Iako su se pojavile prve informacije da je riječ o učeniku škole, policija to zasad nije potvrdila.