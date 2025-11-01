Obavijesti

HOROR NA HALLOWEENU

Strava u Njemačkoj: Na partiju ljudi padali u nesvijest, policija sumnja na drogu za silovanje

Piše Ivan Štengl,
Foto: Christian Mang

Tijekom večeri više se ljudi iznenada srušilo, a policija provjerava jesu li žrtve doista drogirane. Riječ je o tvari koja je bez okusa i mirisa

Policija u Stuttgartu istražuje slučaj s velike Halloween zabava u kojem je više ljudi ostalo bez svijesti, a mnogi su se žalili na mučninu i gubitak pamćenja, prenosi Fenix-magazin.de.

Sumnjaju da je riječ o 'K-o-kapi', drogi za silovanje. Na zabavi je bilo oko 2000 ljudi, a sve je organizirala tvrtka Bad&Boozy, koja je prostor unajmila od tvrtke Arslan Event, inače specijalizirane za svadbena slavlja. Nastupio je reper Jazeek.

Tijekom večeri više se ljudi iznenada srušilo, a policija provjerava jesu li žrtve doista drogirane. Riječ je o tvari koja je bez okusa i mirisa.

Rezultati analiza krvi i urina još se čekaju. Policija je pozvala sve svjedoke da se jave.

