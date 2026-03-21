STRAVA U požaru u korejskoj tvornici autodijelova 14 mrtvih

Četrnaest ljudi je poginulo, a 25 je teško ozlijeđeno u požaru u tvornici automobilskih dijelova u južnokorejskom gradu Daejeonu, priopćili su vatrogasci u subotu. Požar je izbio u vrijeme ručka u petak, a stavljen je pod kontrolu do 23:48, priopćilo je ministarstvo sigurnosti. Još 35 ljudi zadobilo je lakše ozljede, dodali su vatrogasci.

Rekli su da je tvornica ventila i motora u vlasništvu tvrtke Anjun Industrial, čiji su klijenti između ostalih Hyundai Motor i Kia Corp, prema njihovoj web stranici. Vlada je aktivirala centralizirani sustav upravljanja katastrofama nakon što je predsjednik Lee Jae Myung naredio da se svi dostupni resursi koriste za gašenje požara i spašavanje života.