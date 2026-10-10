STRAVA U SAD-u: Devet ljudi ubijeno u masovnoj pucnjavi, šef policije šokiran prizorom

U tragičnom incidentu koji je potresao grad Erie, devet osoba izgubilo je život u masovnoj pucnjavi, a vlasti nastavljaju istraživanje kako bi utvrdile okolnosti i motiv ovog strašnog događaja.
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Vlasti su potvrdile da je devetero ljudi pronađeno mrtvo u Erieju u Pennylvaniji nakon "tragične masovne pucnjave", kako ju je nazvao guverner Josh Shapiro. Incident se dogodio kasno u petak, a istražitelji su utvrdili da je do ubojstava došlo prije nego što je policija došla na mjesto događaja, prema priopćenju grada Erieja u subotu.
"Razgovarao sam s gradonačelnicom Devlin te ponudio punu potporu svoje administracije nakon tragične masovne pucnjave u Erieju sinoć, u kojoj je stradalo devet naših sugrađana u Pennsylvaniji", napisao je Shapiro u objavi na X-u, misleći na gradonačelnicu Dariju Devlin.
Šef policije u Erieju, Rick Lorah, rekao je nakon pucnjave da je poprište jedno od najtežih koje je vidio tijekom svoje karijere.đ
"Gubitak života je užasavajući, a okolnosti koje istražujemo duboko su uznemirujuće", rekao je.
Lorah je dodao da vlasti i dalje rade da ustanove motiv. Grad je rekao da je konferencija za medije zakazana za subotu.
Tragic mass shooting in Erie, PA leaves 9 dead, including 2 children. Hours-long standoff ends after gunman kills himself. Community devastated. Our thoughts are with the families. via @WRAL https://t.co/yodsLRBJzF— Dr. Subhash (@Subhash_LiveS) October 10, 2026
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