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u Pennsylvaniji

STRAVA U SAD-u: Devet ljudi ubijeno u masovnoj pucnjavi, šef policije šokiran prizorom

Piše HINA,
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STRAVA U SAD-u: Devet ljudi ubijeno u masovnoj pucnjavi, šef policije šokiran prizorom
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Foto: Greg Wohlford
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U tragičnom incidentu koji je potresao grad Erie, devet osoba izgubilo je život u masovnoj pucnjavi, a vlasti nastavljaju istraživanje kako bi utvrdile okolnosti i motiv ovog strašnog događaja.

Vlasti su potvrdile da je devetero ljudi pronađeno mrtvo u Erieju u Pennylvaniji nakon "tragične masovne pucnjave", kako ju je nazvao guverner Josh Shapiro. Incident se dogodio kasno u petak, a istražitelji su utvrdili da je do ubojstava došlo prije nego što je policija došla na mjesto događaja, prema priopćenju grada Erieja u subotu.

"Razgovarao sam s gradonačelnicom Devlin te ponudio punu potporu svoje administracije nakon tragične masovne pucnjave u Erieju sinoć, u kojoj je stradalo devet naših sugrađana u Pennsylvaniji", napisao je Shapiro u objavi na X-u, misleći na gradonačelnicu Dariju Devlin.

Šef policije u Erieju, Rick Lorah, rekao je nakon pucnjave da je poprište jedno od najtežih koje je vidio tijekom svoje karijere.đ

Nine people confirmed dead in what was described as a mass shooting in Erie
Foto: Greg Wohlford

"Gubitak života je užasavajući, a okolnosti koje istražujemo duboko su uznemirujuće", rekao je.

Lorah je dodao da vlasti i dalje rade da ustanove motiv. Grad je rekao da je konferencija za medije zakazana za subotu.

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