STRAVA U SAD-u: Devet ljudi ubijeno u masovnoj pucnjavi, šef policije šokiran prizorom

Vlasti su potvrdile da je devetero ljudi pronađeno mrtvo u Erieju u Pennylvaniji nakon "tragične masovne pucnjave", kako ju je nazvao guverner Josh Shapiro. Incident se dogodio kasno u petak, a istražitelji su utvrdili da je do ubojstava došlo prije nego što je policija došla na mjesto događaja, prema priopćenju grada Erieja u subotu.

"Razgovarao sam s gradonačelnicom Devlin te ponudio punu potporu svoje administracije nakon tragične masovne pucnjave u Erieju sinoć, u kojoj je stradalo devet naših sugrađana u Pennsylvaniji", napisao je Shapiro u objavi na X-u, misleći na gradonačelnicu Dariju Devlin.

Šef policije u Erieju, Rick Lorah, rekao je nakon pucnjave da je poprište jedno od najtežih koje je vidio tijekom svoje karijere.đ

Foto: Greg Wohlford

"Gubitak života je užasavajući, a okolnosti koje istražujemo duboko su uznemirujuće", rekao je.

Lorah je dodao da vlasti i dalje rade da ustanove motiv. Grad je rekao da je konferencija za medije zakazana za subotu.