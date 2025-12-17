Strava u SAD-u: Ubili profesora (47) s američkog sveučilišta

Nuno F. Gomes Loureiro (47), profesor nuklearnih znanosti i inženjerstva iz Portugala preminuo je u bolnici nakon što je upucan u vlastitom domu, prenosi BBC.

Riječ je o profesoru s američkog Sveučilišta Massachusetts Institute of Technology (MIT). Nepoznati napadač upucao je profesora u ponedjeljak navečer, a on je preminuo u utorak u bolnici.

Policija je dojavu o pucnjavi dobila oko 20:00 sati. Za sada nitko nije uhićen, a Ured okružnog tužitelja okruga Norfolk priopćio je da slučaj vodi kao aktivnu i otvorenu istragu ubojstva.

Pucnjavu su čuli susjedi, od kojih je jedan rekao da je čuo tri glasna praska. Motiv napada još nije poznat.

Loureiro je diplomirao fiziku 2000. godine na Institutu Superior Técnico u Lisabonu, a doktorat iz fizike stekao je 2005. na Imperial Collegeu u Londonu.

Glasnogovornik MIT-a izrazio je sućut obitelji. Inače, Loureiro je nagrađivani fizičar u području fuzije, a MIT-u se pridružio 2016. 2024. imenovan je ravnateljem MIT-jeva Centra za znanost o plazmi i fuziji