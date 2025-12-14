Zločin koji je šokirao SAD: Prvo je presudio mami, zatim otišao u školu. Tamo je ubio 20 đaka

Bio je petak, 14. prosinca 2012. godine, dan koji je trebao biti ispunjen predblagdanskim uzbuđenjem u Osnovnoj školi Sandy Hook u Newtownu, Connecticut. Umjesto toga, postao je poprište jednog od najmračnijih zločina u američkoj povijesti. Dvadesetogodišnji Adam Lanza ušetao je u školu i u manje od pet minuta ubio 20 djece stare šest i sedam godina te šestero odraslih članova osoblja. Prije toga, kod kuće je usmrtio vlastitu majku. Tragedija je potresla svijet i pokrenula bolna pitanja na koja Amerika ni danas nema potpun odgovor.

Krvavi pohod počeo je kod kuće

Prije nego što je svoj bijes usmjerio na najmlađe, Adam Lanza je jutro započeo ubojstvom. U obiteljskoj kući u Newtownu, s četiri hica iz puške kalibra .22 ubio je svoju 52-godišnju majku Nancy dok je spavala u krevetu. Nancy Lanza bila je zaljubljenica u oružje i legalno je posjedovala arsenal koji je njezin sin kasnije iskoristio. Nakon ubojstva majke, Lanza je uzeo njezinu poluautomatsku pušku Bushmaster XM15-E2S, dva pištolja i stotine metaka te se njezinim automobilom odvezao do škole koju je i sam nekoć pohađao.

Foto: Profimedia

Nešto poslije 9:30 ujutro, Lanza je stigao pred zaključana vrata škole. Bez oklijevanja je pucao kroz stakleni panel i ušao u zgradu. Prve koje su mu se suprotstavile bile su ravnateljica Dawn Hochsprung i školska psihologinja Mary Sherlach. Obje su ubijene na mjestu, no njihova je žrtva, zajedno s pucnjavom koja se čula preko školskog razglasa, upozorila ostale učitelje na opasnost.

U skladu s protokolima, učitelji su zaključavali vrata, skrivali djecu u ormare i kupaonice te ih tijelima štitili. Lanza je ušao u učionicu prvog razreda učiteljice Lauren Rousseau i ubio nju i 14 njezinih učenika. Zatim je prešao u susjednu učionicu gdje je učiteljica Victoria Soto pokušala sakriti svoje učenike. Hrabro mu je slagala da su djeca u dvorani na drugom kraju škole, no Lanza je ubio nju i šestero djece koja su pokušala pobjeći iz skrovišta.

Ukupno je ispalio 154 metka. U dvije učionice ubio je 20 djece i šestero odraslih. U 9:40, dok su prvi policajci ulazili u školu, Lanza si je pucao u glavu. Cijeli masakr trajao je manje od pet minuta. Jedna šestogodišnja djevojčica preživjela je u prvoj učionici praveći se mrtva. Kada je napokon stigla do svoje majke, rekla joj je: - Mama, ja sam dobro, ali svi moji prijatelji su mrtvi.

Tko je bio "sramežljivi" ubojica?

Istraga nikada nije utvrdila jasan motiv za Lanzin zločin. U godišnjaku srednje škole, ispod njegovog imena umjesto fotografije stajale su samo riječi "sramežljiv pred kamerom". Opisivali su ga kao inteligentnog, ali izrazito tjeskobnog i socijalno neprilagođenog mladića bez prijatelja. Patio je od niza mentalnih problema, uključujući Aspergerov sindrom, imao je tešku anksioznost, depresiju i opsesivno-kompulzivni poremećaj.

Foto: Profimedia

Živio je u gotovo potpunoj izolaciji, a prozore svoje sobe prekrio je crnim vrećama za smeće. Bio je opsjednut masovnim ubojstvima, posebno masakrom u srednjoj školi Columbine, te je na računalu imao detaljnu tablicu s podacima o stotinama masovnih ubojica. Oružje kojim je počinio zločin legalno je pripadalo njegovoj majci.

Posljedice koje traju i danas

Tragedija u Sandy Hooku pokrenula je lavinu reakcija. Tadašnji predsjednik Barack Obama pozvao je na strožu kontrolu oružja, no ključni zakoni nisu prošli na saveznoj razini. Ipak, neke su države, uključujući Connecticut, uvele restriktivnije mjere.

Obitelji žrtava pokrenule su nekoliko povijesnih tužbi. U jednoj od najznačajnijih, nagodili su se s proizvođačem oružja Remington za 73 milijuna dolara, tvrdeći da je tvrtka neodgovorno reklamirala oružje vojne klase civilima. Druga bolna bitka vodila se protiv teoretičara zavjere poput Alexa Jonesa, koji je godinama tvrdio da je pucnjava bila "prevara". Sudovi su mu naložili da obiteljima isplati više od milijardu dolara odštete zbog klevete i nanošenja duševne boli.

Foto: VALERIY SHARIFULIN/ITAR-TASS

Zgrada Osnovne škole Sandy Hook srušena je 2013. godine, a na njezinu mjestu izgrađena je nova, moderna škola s pojačanim sigurnosnim mjerama. I kuća obitelji Lanza je srušena. U spomen na žrtve, osnovane su brojne organizacije, poput Sandy Hook Promise, koje se bore protiv oružanog nasilja. U lipnju 2024. godine, oko 60 učenika koji su preživjeli masakr maturiralo je u srednjoj školi u Newtownu, a na ceremoniji su pročitana imena njihovih 20 ubijenih kolega.