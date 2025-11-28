Nož mu je oduzet, a obzirom da se radi o osobi s duševnim smetnjama prevezen je u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, navela je policija.
STIGAO DO ULAZNIH VRATA
Strava u Sisku: Muškarac (49) imao nož ispred dječjeg vrtića
Čitanje članka: < 1 min
Policija je objavila kako je danas oko 09:00 sati u u Ulici Nikole Šubića Zrinskog u Sisku Muškarac (49) došao do odgojne obrazovne ustanove s nožem u ruci. Stigao je do ulaznih vrata.
- Nož mu je oduzet, a obzirom da se radi o osobi s duševnim smetnjama prevezen je u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu - navela je policija.
Kako piše Večernji list, muškarac se s nožem pojavio ispred dječjeg vrtića.
