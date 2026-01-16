STRAVA U ŠKOTSKOJ Časne djeci gurale sapun u usta, tukle su ih i zaključavale u mračni podrum

Dvije časne sestre i umirovljena pomoćna radnica, Carol Buirds (75), Eileen McElhinney (78) i Dorothy Kane (68), osuđene su za zlostavljanje djece u dječjim domovima u Škotskoj kojima je upravljao katolički red sestara Nazareta prije više od 40 godina.

Suđenje je trajalo pet tjedana prošle godine u Edinburghu, a iznijeli su da je Buirds trljala djecu posteljinom natopljenom urinom i gurala im sapun u usta. Naveli su i da je jedno dijete zaključala u ormar, a drugo u neosvijetljeni podrum bez vode, piše Sky News.

Više puta su napali djecu remenom, drvenim ravnalom ili štapom, a sve se odvijalo između 1972. i 1981. godine.

- Najgori primjeri uključivali su opetovano udaranje dječjih glava o zidove, udaranje remenima, štapovima, ravnalima i papučama, udaranje šakama i nogama u glavu i tijelo, guranje sapuna u usta, zatvaranje djece u ormare, prisilno hranjenje, trljanje posteljine natopljene urinom u dječje glave, prisiljavanje na sjedenje u hladnim kupkama i pranje četkom za pod - rekao je u svojoj izjavi tijekom izricanju presude sudac Iain Nicol i dodao da su djeca u nekoliko navrata bila ozlijeđena, a u jednoj i teško ozlijeđena.

McElhinney, poznata kao sestra Mary Eileen, nasilno je napadala djecu i prisiljavala ih da stoje pod hladnim tuševima i sjede u hladnim kupkama. Četkom za kosu udarila je jedno dijete po stražnjici, a drugo metalnim češljem ozlijedila i odbila prestati češljati mu kosu unatoč boli.

- Najgori primjeri vašeg prekršaja uključivali su udaranje i šakanje djece po tijelu, uzrokujući pad jednog na tlo, više puta udaranje nogama i skakanje po djetetovom tijelu, prisiljavanje djece da se tuširaju hladnom vodom ili sjede u hladnoj kupki, hvatanje djece za odjeću, kosu ili ruke i vučenje po njima, kao i više puta udaranje - rekao je sudac.

Žrtve, koje su sada odrasle osobe, imale su između pet i 14 godina kada je zlostavljanje počelo. Trojac je proglašen krivim u studenom, a osudili su ih u četvrtak. Buirds je osuđena po 13 točaka optužnice, uključujući osam točaka za okrutno postupanje, napad s teškom ozljedom, napad s ozljedom i tri točke za napad.

Sudac je primijetio je kako neke od njezinih žrtava i dalje pate od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP-a) i drugih mentalnih zdravstvenih stanja zbog zlostavljanja.

- Lijekovi i drugi oblici liječenja bili su i još uvijek jesu potrebni. Neki govore o samoubojstvu, zbog čega je jedna od pritužiteljica morala biti u bolnici godinu dana, a nakon toga nijema pet godina - rekao je. Sudac je dodao da Buirds i dalje poriče bilo kakvu nepravdu i da nije pokazala nikakvo kajanje

Buirds je osuđena na 15 mjeseci zatvora. McElhinney je osuđen po pet točaka optužnice, uključujući tri točke za okrutno postupanje i dvije točke za napad.

- Ovi su prekršaji počinjeni na početku vašeg poziva časne sestre dok ste bili mladi, a socijalni radnik smatra da je moguće da ste bili vrlo podložni utjecaju starijih i iskusnijih časnih sestara. Nije bilo naznaka o kontinuiranom počinjenju prekršaja u posljednjih 45 do 50 godina. Tijekom tog vremena radili ste kao socijalni radnik, a zatim kao volonter, pružajući podršku ranjivim osobama - rekao je sudac.

McElhinney iz Bishopbriggs u East Dunbartonshireu dobila je 12-mjesečnu uvjetnu kaznu s 240 sati neplaćenog rada. Također joj je naredio da ostane na svojoj kućnoj adresi između 16 sati i ponoći devet mjeseci.

Dorothy Kane je osuđena po dvije točke optužnice za okrutno i neprirodno postupanje. Dobila je nalog za društveno koristan rad sa 150 sati neplaćenog rada koji mora obaviti u roku od devet mjeseci.

- Carol Buirds, Eileen McElhinney i Dorothy Kane bile su zadužene za skrb o ranjivoj djeci, ali umjesto toga su izdale to povjerenje i nanijele trajnu štetu svojim kriminalnim postupcima, rekla je Faith Currie.