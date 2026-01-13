Obavijesti

'Preživljavanje ostaje uvjetno'

UNICEF: Više od 100 djece ubijeno u Gazi od primirja

Piše HINA,
UNICEF: Više od 100 djece ubijeno u Gazi od primirja
Foto: Mahmoud Issa

UN-ova agencija za djecu objavila je u utorak da je od početka primirja u listopadu u Gazi ubijeno više od 100 djece

"Više od 100 djece ubijeno je u Gazi od početka primirja početkom listopada", rekao je glasnogovornik UNICEF-a James Elder novinarima na brifingu UN-a putem video veze iz Gaze.

"Preživljavanje ostaje uvjetno, unatoč tome što su se bombardiranja i pucnjave smanjili tijekom primirja - nisu prestali", dodao je. 

Elder je rekao da su gotova sva djeca, 60 dječaka i 40 djevojčica, umrla od posljedica vojnih napada, uključujući zračne napade, napade dronovima, tenkovsko granatiranje, pucnjavu i kvadrokoptere, a nekoliko ih je od posljedica eksplozije ratnih ostataka.

Rekao je da je broj stradale djece vjerojatno podcijenjen jer se temelji samo na smrtnim slučajevima za koje je bilo dostupno dovoljno informacija.

