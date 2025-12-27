Strava u susjedstvu! Zamotano tijelo pronađeno u rijeci, ruke su mu bile vezane užetom

U petak je u koritu Šekularske rijeke, nedaleko od Berana u Crnoj Gori, pronađeno beživotno tijelo nepoznatog muškarca, potvrdila je Uprava policije. Identitet preminulog i okolnosti njegove smrti još uvijek su nepoznati, a istraga je u tijeku.

Prema neslužbenim informacijama, tijelo je uočio jedan od mještana koji je slučajno prolazio vozilom i odmah obavijestio policiju. Navodi se da je muškarac bio zamotan, a policijski izvori otkrivaju da su mu ruke bile vezane užetom. Na tijelu su uočene ozljede koje ukazuju na nasilje, vidljive su masnice i tragovi ozljeda od tupih i oštrih predmeta, naročito po glavi i tijelu.

Procjenjuje se da je riječ o muškarcu oko 30 godina. Policija ne isključuje mogućnost da se radi o stranom državljaninu, no do sada nema prijava nestanka u ovom području.

Tijelo je pronađeno u mjestu Šekular, oko 18 kilometara od Berana i nešto manje od 10 kilometara od granice s Kosovom.

Više državno tužiteljstvo u Bijelom Polju nadzire istragu i naredilo je obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.

Policija i dalje prikuplja informacije te poziva građane da prijave sve relevantne podatke koji bi pomogli u rasvjetljavanju ovog slučaja.