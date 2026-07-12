Strava u Torontu: Dvoje mrtvih i šestero ranjenih u pucnjavi na latinoameričkom festivalu

Dvije su osobe poginule, a šest ih je ozlijeđeno u pucnjavi na festivalu salse u kanadskom gradu Torontu, priopćila je policija u nedjelju.

Osumnjičenik ili osumnjičenici i dalje su na slobodi, priopćila je policija Toronta na X-u.

2 people have been killed and 4 others have been injured after a mass shooting at Salsa in Toronto Festival on St. Clair Ave W in #Toronto. @TorontoPolice pic.twitter.com/tphn5KxZV4 — JCE (@JCEPhoto) July 12, 2026

Incident se dogodio ubrzo nakon 20 sati (ponoć GMT) u subotu na festivalu Salsa on St Clair u lučkom gradu na jezeru Ontario.

Ljudi su slavili na ulici uz latinoameričku glazbu. Festival, koji uključuje glazbu, umjetnike i latinoameričke specijalitete, svake godine privlači stotine tisuća ljudi na ulice naselja Hillcrest Village, prema internetskoj stranici organizatora.