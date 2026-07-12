Incident se dogodio ubrzo nakon 20 sati u subotu na festivalu Salsa on St Clair u lučkom gradu na jezeru Ontario.
Strava u Torontu: Dvoje mrtvih i šestero ranjenih u pucnjavi na latinoameričkom festivalu
Dvije su osobe poginule, a šest ih je ozlijeđeno u pucnjavi na festivalu salse u kanadskom gradu Torontu, priopćila je policija u nedjelju.
Osumnjičenik ili osumnjičenici i dalje su na slobodi, priopćila je policija Toronta na X-u.
2 people have been killed and 4 others have been injured after a mass shooting at Salsa in Toronto Festival on St. Clair Ave W in #Toronto. @TorontoPolice pic.twitter.com/tphn5KxZV4— JCE (@JCEPhoto) July 12, 2026
Incident se dogodio ubrzo nakon 20 sati (ponoć GMT) u subotu na festivalu Salsa on St Clair u lučkom gradu na jezeru Ontario.
Ljudi su slavili na ulici uz latinoameričku glazbu. Festival, koji uključuje glazbu, umjetnike i latinoameričke specijalitete, svake godine privlači stotine tisuća ljudi na ulice naselja Hillcrest Village, prema internetskoj stranici organizatora.
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