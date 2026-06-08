Rusija je napala regiju zračnim napadima, dronovima i granatiranjem, oštetivši infrastrukturu, stambene zgrade i automobile
KRVAVA NOĆ
STRAVA U UKRAJINI Pet mrtvih u ruskom napadu na Zaporižju
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U ruskom napadu u jugoistočnoj Zaporiškoj regiji Ukrajine ubijeno je petero, a ozlijeđeno 14 osoba, objavio je regionalni guverner u ponedjeljak na Telegramu.
Ivan Fedorov je rekao da je Rusija napala regiju zračnim napadima, dronovima i granatiranjem, oštetivši infrastrukturu, stambene zgrade i automobile.
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