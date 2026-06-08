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KRVAVA NOĆ

STRAVA U UKRAJINI Pet mrtvih u ruskom napadu na Zaporižju

Piše HINA,
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STRAVA U UKRAJINI Pet mrtvih u ruskom napadu na Zaporižju
Foto: Stringer

Rusija je napala regiju zračnim napadima, dronovima i granatiranjem, oštetivši infrastrukturu, stambene zgrade i automobile

U ruskom napadu u jugoistočnoj Zaporiškoj regiji Ukrajine ubijeno je petero, a ozlijeđeno 14 osoba, objavio je regionalni guverner u ponedjeljak na Telegramu.

Ivan Fedorov je rekao da je Rusija napala regiju zračnim napadima, dronovima i granatiranjem, oštetivši infrastrukturu, stambene zgrade i automobile.

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