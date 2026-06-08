STRAVA U UKRAJINI Pet mrtvih u ruskom napadu na Zaporižju

U ruskom napadu u jugoistočnoj Zaporiškoj regiji Ukrajine ubijeno je petero, a ozlijeđeno 14 osoba, objavio je regionalni guverner u ponedjeljak na Telegramu.

Ivan Fedorov je rekao da je Rusija napala regiju zračnim napadima, dronovima i granatiranjem, oštetivši infrastrukturu, stambene zgrade i automobile.