Obavijesti

News

Komentari 17
SVAĐALI SU SE

Strava u Velikoj Gorici: Mladić oštrim predmetom pokušao usmrtiti djevojku (21)

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Strava u Velikoj Gorici: Mladić oštrim predmetom pokušao usmrtiti djevojku (21)
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Kako navode, osumnjičeni je priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje...

U petak, 12. prosinca oko 14.45 sati na području Velike Gorice, prema do sada utvrđenome, na šljunčanoj cesti nakon nesuglasica, 26-godišnjak je oštrim predmetom pokušao usmrtiti 21-godišnjakinju. Liječnička pomoć joj je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena, javlja Policijska uprava zagrebačka. 

EKSKLUZIVNO Šef CIAK-a za 24sata: 'Znamo gdje je požar krenuo, šteta bi mogla biti do 6 milijuna eura'
Šef CIAK-a za 24sata: 'Znamo gdje je požar krenuo, šteta bi mogla biti do 6 milijuna eura'


 
Kako navode, osumnjičeni je priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.
 
Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni će biti u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva u pokušaju iz članka 110. u svezi člankom 34. Kaznenog zakona.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 17
Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!
UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ

Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!

Petarde su u Hrvatskoj zabranjene i građani ih ne bi smjeli ni posjedovati. Kazne su od 660 do 1990 eura. Upozoravamo da je sadržaj uznemirujuć...
Mladić (18) izbo nožem policajca u Splitu. Sumnjiče ga za pokušaj teškog ubojstva, u zatvoru je!
BRUTALNI NAPAD

Mladić (18) izbo nožem policajca u Splitu. Sumnjiče ga za pokušaj teškog ubojstva, u zatvoru je!

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu službeno je potvrdilo da je doneseno rješenje o provođenju istrage
VIDEO Požar u pogonu Ciaka u Zaboku lokaliziran: Usred noći stizali SMS-ovi upozorenja
ODJEKIVALE EKSPLOZIJE

VIDEO Požar u pogonu Ciaka u Zaboku lokaliziran: Usred noći stizali SMS-ovi upozorenja

Odmah po izbijanju požara alarmiran je i Nastavni zavod za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar', čiji su djelatnici ispitali kvalitetu zraka i ima li opasnosti za lokalno stanovništvo...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025