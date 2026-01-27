Strava u Zagrebu: Razbojnik je prijeteći nožem opljačkao poštu

Nepoznati počinitelj počinio je razbojništvo nad dvije zaposlenice poslovnice pošte, prijeteći im oštrim predmetom te pritom otuđio novac.

Pljačka je bila u ponedjeljak, 27. siječnja, oko 18.50 sati u Zagrebu, u Ulici Ante Topića Mimare. Prema zasad dostupnim informacijama, u napadu nije bilo ozlijeđenih.

Nakon počinjenog razbojništva počinitelj se udaljio u nepoznatom smjeru, a policija je odmah započela kriminalističko istraživanje. Očevid je obavljen, a potraga za razbojnikom je u tijeku.