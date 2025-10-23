Obavijesti

News

STRAVA U ZAGREBU Ubio ženu pa sebe. Tijelo joj našli u šikari

Pretragom stana pronađen je papirić na kojem je bilo navedeno selo na području Strmca Odranskog. Na tu lokaciju se potom zaputila policija.

Početkom ovog tjedna prijavljen je nestanak 42-godišnje Đurđice Aldini u Zagrebu. Na stranicama Nestali.gov.hr navedeno je kako se udaljila s adrese u Zagrebu u Škalinovoj ulici. Popila je kavu s majkom i nestala... Nestanak je prijavila njezina sestra.

Kako piše Jutarnji list, slučaj je dobio stravičan epilog. Policija je obavljala razgovore s članovima obitelji kako bi utvrdili što više informacija o Đurđici i nestanku, tijekom srijede stigli su na vrata stana u kojem je živjela s obitelji.

Tamo su pronašli mrtvo tijelo njezina supruga Senada, koji je počinio samoubojstvo.

Pretragom stana pronađen je papirić na kojem je bilo navedeno selo na području Strmca Odranskog. Na tu lokaciju se potom zaputila policija. 

Kako doznaje Jutarnji, beživotno tijelo nesretne žene pronađeno je na toj lokaciji odbačeno u šikari uz šumski puteljak i prekriveno lišćem.

Tijela su prebačena na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku kako bi se obdukcijom utvrdio točan uzrok smrti. Policija još uvijek provodi kriminalističko istraživanje kako bi do kraja riješila slučaj i potvrdile sumnje da je u pitanju ubojstvo i samoubojstvo, piše JL i navodi kako je nesretna žena, prema neslužbenim informacijama, ubijena u svojem stanu i kasnije prebačena u šumu...

