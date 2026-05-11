STRAVA! Volonteri azila iz Rijeke spasili 47 izgladnjelih pasa

Dan nam je počeo kao i svaki drugi, a do navečer smo se našli u hororu kakvog nismo mogli niti zamisliti, napisao je na Facebooku Azil za pse “Društvo za zaštitu životinja Rijeka” koji je nedavno spasio čak 47 iscrpljenih i izgladnjelih pasa s jednog imanja te zatražio pomoć građana.

- Njihovu priču ćemo tek kroz nekoliko dana ispričati. Njih 47 prekrasnih duša trebaju našu pomoć. Stigli su u nekoliko sati, izgladnjeli, puni rana i ožiljka. Ima tu svega, dekubitusa, demodeksa, dugogodišnjeg zanemarivanja i izgladnjivanja. Pokušavam napisati nešto suvislo, dok mi se srce raspada u tisuće komadića. Kako to godinama nitko nije vidio, prijavio?! Kako to nismo znali, kako im nismo pomogli prije - napisali su.

Novi list piše da su psi spašeni s imanja na Učki, gdje ih je držao 64-godišnji muškarac. Muškarac je poginuo u utorak na autocesti A1, između Jastrebarskog i Karlovca. U nesreći je poginuo i jedan pas, dok je drugi koji se nalazio u automobilu preživio.

Nakon nesreće volonteri su ostali šokirani prizorom koji su zatekli na imanju na Učki.

- Treba nam sve, ustvari, njima treba sve: podlošci, deke i plahte, sitna hrana za odrasle, gastro hrana sa sitnim zrnom, recovery I gastro konzerve, pomoć pri cijepljenju, čipiranju i čišćenju, pomoć u pokrivanju veterinarskih troškova te sredstva za čišćenje sanitol, domestos, močo i rukavice - poručuju riječki volonteri.

Financijsku pomoć građani mogu uplatiti na broj računa: HR9524020061100689037, uz opis plaćanja: “47 spašenih”.