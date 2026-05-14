Stravičan pad aviona na kuću u SAD-u: Poginule dvije osobe

Teška avionska nesreća dogodila se u američkom gradu Akron, gdje se mali zrakoplov srušio na kuću i izazvao snažan požar koji je prekrio cijelo naselje gustim crnim dimom. Prema informacijama lokalnih službi, tragedija se dogodila u četvrtak oko 15.45 sati po lokalnom vremenu, u dijelu grada smještenom južno od središta Akrona. Vatrogasci su odmah nakon dojava o eksploziji i vatri izašli na teren, a prizori s mjesta nesreće bili su dramatični. Nad naseljem se uzdizao veliki stup crnog dima, dok su hitne službe osiguravale područje. Američka Federal Aviation Administration objavila je kako su u olupini aviona tipa Piper PA-28 pronađena tijela dviju osoba.

Vatrogasci su zbog sigurnosti evakuirali kuću na koju je avion pao, ali i jedan obližnji objekt. Prema zasad dostupnim informacijama, nitko od stanovnika na tlu nije ozlijeđen.

Na snimkama koje kruže društvenim mrežama vidi se dim koji se nadvio nad čitavim kvartom, dok spasilačke ekipe i dalje rade na terenu.

Za sada nije poznato koliko se ljudi nalazilo u avionu u trenutku nesreće, niti što je dovelo do pada letjelice. Okolnosti tragedije istražuju nadležne službe.