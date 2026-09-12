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RASTE BROJ MRTVIH

Stravičan požar na trajektu na Filipinima: Najmanje 35 mrtvih, deseci nestali

Piše 24sata,
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Stravičan požar na trajektu na Filipinima: Najmanje 35 mrtvih, deseci nestali
Foto: Philippine Coast Guard
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Vatra je zahvatila trajekt koji je plovio prema turističkom otoku Coron. Spasioci su nakon gašenja požara pronašli još tijela u izgorjelom brodu, a potraga za nestalima se nastavlja

Najmanje 35 ljudi poginulo je u požaru koji je zahvatio putnički trajekt na Filipinima, dok se deseci ljudi i dalje vode kao nestali. Spasioci su nakon gašenja požara uspjeli ući u potpuno izgorjeli brod i pronašli još 30 tijela, čime je broj žrtava naglo porastao.

Trajekt MV June Aster plovio je iz Manile prema Coronu, popularnom turističkom odredištu u pokrajini Palawan, kada je u srijedu navečer izbio požar. Na brodu su bile 134 osobe, među njima 117 putnika i 17 članova posade. Spašene su 43 osobe, dok se više od 50 još vodi kao nestalo.

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Preživjeli su ispričali da se požar proširio iznimno brzo. Neki tvrde da su prije izbijanja plamena čuli eksploziju iz smjera teretnog prostora. U panici su putnici pokušavali doći do prsluka za spašavanje, a dio njih skočio je u more.

Potragu su isprva otežavali gust dim i velika vrućina zbog kojih spasioci satima nisu mogli ući u brod. U akciji sudjeluju obalna straža, vojska, lokalni ribari i privatna plovila.

Uzrok požara još nije utvrđen. Filipinske vlasti pokrenule su istragu, a ispitat će se i jesu li na brodu poštovani svi sigurnosni propisi te kako je provedena evakuacija putnika.

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