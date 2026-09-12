Stravičan požar na trajektu na Filipinima: Najmanje 35 mrtvih, deseci nestali

Najmanje 35 ljudi poginulo je u požaru koji je zahvatio putnički trajekt na Filipinima, dok se deseci ljudi i dalje vode kao nestali. Spasioci su nakon gašenja požara uspjeli ući u potpuno izgorjeli brod i pronašli još 30 tijela, čime je broj žrtava naglo porastao.

Trajekt MV June Aster plovio je iz Manile prema Coronu, popularnom turističkom odredištu u pokrajini Palawan, kada je u srijedu navečer izbio požar. Na brodu su bile 134 osobe, među njima 117 putnika i 17 članova posade. Spašene su 43 osobe, dok se više od 50 još vodi kao nestalo.

Preživjeli su ispričali da se požar proširio iznimno brzo. Neki tvrde da su prije izbijanja plamena čuli eksploziju iz smjera teretnog prostora. U panici su putnici pokušavali doći do prsluka za spašavanje, a dio njih skočio je u more.

Potragu su isprva otežavali gust dim i velika vrućina zbog kojih spasioci satima nisu mogli ući u brod. U akciji sudjeluju obalna straža, vojska, lokalni ribari i privatna plovila.

Uzrok požara još nije utvrđen. Filipinske vlasti pokrenule su istragu, a ispitat će se i jesu li na brodu poštovani svi sigurnosni propisi te kako je provedena evakuacija putnika.