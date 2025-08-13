Stravičan prizor s Pelješca: ’Je li ovo normalno? Netko je glave morskih pasa bacio u plićak...’

Zastrašujuć prizor osvanuo je u plićaku u mjestu Sreser, na Pelješcu. Naime, netko je u plićak pobacao glave morskih pasa i njihove iznutrice, što je posjetitelje zgrozilo.

- Je li ovo normalno? Netko je očigledno lovio morske pse te glave i iznutrice bacio u plićak, kaže čitatelj za Morski.hr.

Riječ je o psu piknjavcu, a izlov ove vrste morskog psa je dozvoljen, unatoč tome što ih je jako malo.

- Radi se o vrsti Mustelus punctulatus (pena, cukov). Njemu vrlo sličan je Mustelus mustelus ali mu je drukčija donja vilica i nešto drukčije tijelo. Jako su česti ovdje na jugu. Vrsta je zasigurno u Jadranu ugrožena i to s minimalnim statusom ranjive vrste. Ovdje na jugu svakodnevno se lovi kočama, s dubine od 50 do 150 metara najčešće, a isto tako i brojnim drugim alatima od 5 do 50 metara, rekao je dr. Andrej Gajić, stručnjak za morske pse.

Meta ulova su često ženke, a kako bi se donekle doprinijelo očuvanju vrste, stručnjaci često rade inkubaciju fetusa iz mrtve majke, pojasnio je Gajić. S obzirom na to, smatra da bi se trebao kontrolirati izlov ove vrste.

- Morala bi se hitno uvesti minimalna dozvoljena veličina, koja je u Albaniji 30 cm, što je u biti manje nego što je veličina tek okoćenih jedinki. "Eksperti" bi ipak trebali poznavati malo bolje pojedine vrste, prije nego što krenu donositi propise koji pomažu njihovoj ugrozi, kaže Gajić.

Zastrašujuć je podatak da godišnje od čovjeka nastrada oko 100 milijuna morskih pasa. Ovaj broj je rezultat ljudskih aktivnosti poput namjernog lova, prekomjernog ribolova, usputnog ulova i potražnje za proizvodima od morskih pasa, kao što je juha od peraja. U posljednjih 50 godina globalna populacija morskih pasa zbog ljudi se smanjila za oko 70 posto.

U usporedbi s time, morski psi svake godine uzrokuju od 6 do 8 smrtnih slučajeva ljudi, što pokazuje kolika je veća prijetnja ljudi morskim psima nego obratno.