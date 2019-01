Stravičan zločin usred rastave: Ubio kćer (3) pa presudio sebi

Usred žestoke borbe za skrbništvo nad djetetom, asistent na fakultetu Sveučilišta na Floridi Ayhan Aytes ubio je svoju trogodišnju kćer i zatim presudio sebi. Za sobom je ostavio oproštajnu poruku u kojoj je objasnio svoje motive stravičnog zločina.

Oproštajna poruka napisana je na računalu, na šest stranica, no policija je objavila samo dijelove pisma, u kojima se spominje rastava braka i borba za skrbništvo između Aytesa i njegove bivše supruge i majke djevojčice Laurel Friedman.

- Ne mogu zamisliti da ćemo Ela i ja morati do kraja života patiti zbog ove gluposti - napisao je.

Aytesova poruka je pronađena 10. prosinca kad je policija došla provjeriti što se događa, jer otac danima nije odgovarao na pozive. Njihova su tijela pronađena u njihovom domu u Tampi na Floridi. Malena je ležala mrtva u svojem krevetiću, a su oca pronašli obješenog na terasi, piše Daily Mail.

Par je u siječnju podnio zahtjev za rastavom braka, a sud je odlučio da će par imati zajedničko skrbništvo nad djetetom. Međutim, odnos bivšeg bračnog para se sve više pogoršavao.

No majka se s vremenom zabrinula da će otac pokušati odvesti djevojčicu u rodnu Tursku jer je već jednom propustio termin kad je dijete trebao vratiti majci.

Temple Terrace murder suicide: USF media professor- Ayhan Aytes murders toddler daughter then self following custody battle with estranged wife- Laurel Friedman. How the system failed to protect a child. https://t.co/ZjUxFEPJWT