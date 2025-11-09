U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na današnji dan 2006. na autocesti Zagreb - Rijeka poginulo je četvero ljudi, od kojih i šestomjesečno dijete
NA DANAŠNJI DAN
Jedna od najgorih nesreća na našim cestama: Prije 19 godina troje ljudi izgorjelo u sudaru
Čitanje članka: < 1 min
Do nesreće je došlo na dionici Vrata-Delnice, 200 m prije tunela Sopač. U sudaru su sudjelovali kombi Fiat Ducato i dva automobila, Renault Laguna i Renault Thalija, koji su se zapalili.
Sudar se dogodio kada je Thalija, koja se kretala iz smjera Rijeke prema Zagrebu, prešla na suprotnu stranu kolnika, te se sudarila s kombijem, koji se kretao iz smjera Zagreba. Nakon toga na kombi je naletio Renault Laguna u kojem se nalazila tročlana obitelj.
Od siline udara kombi je odletio desno i izletio na zemljano proširenje izvan kolnika, a u tom su se trenutku oba Renaulta zapalila i pretvorila u ogromnu buktinju.
