Jedna od najgorih nesreća na našim cestama: Prije 19 godina troje ljudi izgorjelo u sudaru

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
ARHIVA - 9.11.2006. Stravi?na nesre?a na autocesti Rijeka-Zagreb: Izgorjele tri osobe, jedna umrla u bolnici | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na današnji dan 2006. na autocesti Zagreb - Rijeka poginulo je četvero ljudi, od kojih i šestomjesečno dijete

Do nesreće je došlo na dionici Vrata-Delnice, 200 m prije tunela Sopač. U sudaru su sudjelovali kombi Fiat Ducato i dva automobila, Renault Laguna i Renault Thalija, koji su se zapalili. 

Sudar se dogodio kada je Thalija, koja se kretala iz smjera Rijeke prema Zagrebu, prešla na suprotnu stranu kolnika, te se sudarila s kombijem, koji se kretao iz smjera Zagreba. Nakon toga na kombi je naletio Renault Laguna u kojem se nalazila tročlana obitelj. 

Od siline udara kombi je odletio desno i izletio na zemljano proširenje izvan kolnika, a u tom su se trenutku oba Renaulta zapalila i pretvorila u ogromnu buktinju.

