Stravični detalji ubojstva bebe: 'Tu noć su imali zabavu, onda je odjednom počela stizati policija'

Strašno, strašno. Ne možemo vjerovati da je to bilo u našoj ulici. Kako je moguće takvo što? U šoku smo, ne možemo doći k sebi, govore nam vidno šokirani susjedi o slučaju koji je potresao središnju Hrvatsku. Mlada majka ubila je tek rođeno dijete u subotu. Kako neslužbeno doznajemo, tijelo je pronašao član obitelji, koji je o svemu obavijestio policiju.

DORH je objavio kako je ispitao 22-godišnju hrvatsku državljanku koju sumnjiči za teško ubojstvo na štetu novorođenčeta i za koju je zatražio pritvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i zbog posebno teških okolnosti počinjenja ovog kaznenog djela. Za to je predviđena kazna zatvora od najmanje deset godina. Ako bi se nakon vještačenja to preinačilo u kazneno djelo usmrćenja, koje je u hrvatskom Kaznenom zakonu zamijenilo čedomorstvo, kazna bi bila puno manja. Prema članku 112., majka koja usmrti svoje dijete pod utjecajem jakog duševnog opterećenja zbog trudnoće ili porođaja kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

- Dežurna zamjenica županijskog državnog odvjetnika je, s nadležnim službama, 29. lipnja 2024. provela očevid povodom osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela te je u suradnji s nadležnom policijskom upravom poduzela druge mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja. Državno odvjetništvo objavljuje ovo priopćenje kao odgovor na zaprimljene upite novinara, a druge informacije neće davati zbog zakonom propisanih ograničenja - objavili su iz DORH-a.

'Često smo je viđali vani, nije bilo problema'

Susjedi su nam ispričali da su se počeli okupljati oko kuće kad su vidjeli da je stigla policija. Šokiralo ih je kad su čuli što je bilo. Rekli su nam da s tom obitelji nikad nije bilo problema i da su djevojku često viđali vani.

- To je bila cijela plejada policije. Jako ih je puno bilo. Nismo znali što se događa, a onda smo u jednom trenutku vidjeli mrtvačka kola. Noge su nam se odsjekle. Ovo je malo mjesto, tu se svi znamo. Poznajemo i tu obitelj. Vidjeli smo je i kako kosi travu. Nitko nije ni primijetio da je trudna. Ovo nas je sve baš jako potreslo. Nismo primijetili da je trudna. Svaki put kad bi ovdje prolazila, lijepo bi nas pozdravila, ali nisu bili previše druželjubivi s nama ostalima. Ali to je fina obitelj - govore nam susjedi.

Kažu nam da su u noći na subotu imali proslavu u kleti.

- Tu noć su se okupili u kleti koju imaju ovdje u blizini te su slavili. Ne znamo što je tamo točno bilo. Tu noć je policija došla ovdje. U kući žive otac, majka, baka i ta djevojka koja je studirala. Imaju još jednu stariju kćer koja ne živi ovdje, a ona je došla odmah sutradan. Kažemo vam, fini ljudi, uvijek lijepo pozdrave. Dobrostojeći su, ali tko će ga znati više. Nesreća je to velika, a tko smo mi da sudimo - govore nam uznemireni susjedi.

'Čedomorstvo se ne može uvijek spriječiti'

Psihijatrica Sanja Katalinić je istaknula da je čedomorstvo kazneno djelo koje je privilegirano kroz kazneni postupak.

- Svi uključeni službeno bi trebali na takav način i postupati. Na neki način trudnoća dovodi do promjene psihičkog stanja, žena ne zna što radi pod utjecajem hormona trudnoće, dok se nakon trudnoće mogu razviti depresija, a kod težih oblika i psihoza. Psihički status se mijenja tako da se osoba ne može brinuti o sebi, a kamoli o nekom drugome. Jedan veliki rizik za počinjenje čedomorstva je od strane mladih djevojaka i žena koje su žrtve incestuoznih odnosa, odnosno seksualnog zlostavljanja od strane bližih članova obitelji, a takvo zlostavljanje uglavnom traje dugo. Mogu ga počiniti i osobe čije su intelektualne sposobnosti snižene pa ne znaju procijeniti situaciju ni težinu posljedica - rekla je dr. Katalinić.

Psihijatrica Katalinić u stručnom radu na temu čedomorstva koji je radila s dr. Aleksandrom Frković navodi kako se čedomorstvo ne može uvijek spriječiti.

- U potpunosti ne, no s obzirom na to da su adolescentice posebno rizične za čedomorstvo, uključivanje seksualnog odgoja i edukacije o kontracepciji u odgojni i obrazovni proces predstavlja za ovu populaciju najbolji način prevencije neželjene trudnoće, a prevencija je i provođenje dobrog programa o planiranju obitelji za mlade parove - navode u radu.

