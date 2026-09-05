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STRAVIČNO Eksplozija u vojnom objektu u Boliviji. Najmanje 10 mrtvih i više od 60 ozlijeđenih!

Piše HINA,
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STRAVIČNO Eksplozija u vojnom objektu u Boliviji. Najmanje 10 mrtvih i više od 60 ozlijeđenih!
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Foto: Claudia Morales
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Policija je izjavila da je ozlijeđeno više od 60 ljudi i oštećeno na desetke kuća, uglavnom zbog razbijenih prozora od eksplozije

Najmanje deset ljudi je poginulo, a više od 60 ozlijeđeno u petak u eksploziji u vojarni u bolivijskoj općini Viacha, oko 30 kilometara od La Paza, priopćile su lokalne vlasti. Eksplozija se dogodila oko 14,30 sati po lokalnom vremenu u području koje se koristilo za skladištenje pirotehničkog materijala, priopćile su vlasti. Iako uzrok još nije utvrđen, dužnosnici su rekli da je eksplozija nastala iz zaliha vatrometa ministarstva obrane.

Ravnateljica zdravstva u Viachi Rita Nebraska izjavila je za lokalnu televiziju da se vjeruje da je u incidentu poginulo između 10 i 15 ljudi, dok je 62 ljudi ozlijeđeno. Četrnaest ranjenih prebačeno je u bolnice u La Pazu, uključujući djevojčicu s opeklinama trećeg stupnja, rekla je. Policija je izjavila da je ozlijeđeno više od 50 ljudi i oštećeno na desetke kuća, uglavnom zbog razbijenih prozora od eksplozije. Kola hitne pomoći, medicinski timovi i policija raspoređeni su u vojni kompleks kako bi procijenili štetu i evakuirali ranjene u zdravstvene centre. Nebraska je izjavila da su vatrogasci upozorili da na mjestu događaja ostaje izvor topline, što povećava rizik od još jedne eksplozije, te su pozvali stanovnike da ostanu udaljeni najmanje 150 metara.

Agencija afp ranije je prenijela objavu ministra obrane Ernestoa Justinianoa o najmanje 58 ozlijeđenih u toj eksploziji, te da "postoje preliminarna izvješća o mogućim smrtnim slučajevima".

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