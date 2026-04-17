STRAVIČNO Muškarca (35) iz Pule terete da je žrtvu silovao, prijetio joj i držao je zatočenu

Županijsko državno odvjetništvo u Puli podiglo je optužnicu protiv hrvatskog državljanina (35) zbog više teških kaznenih djela, među kojima je i silovanje.

Prema optužnici, muškarac je tijekom siječnja 2026. godine na području Istarske županije silovao žrtvu te joj prijetio, nezakonito joj oduzimao slobodu i nametljivo se ponašao. Sve te radnje, kako se navodi, počinio je nad istom osobom.

Osim toga, tereti ga se i za tešku krađu. Sumnja se da je početkom siječnja ukrao razne stvari u vrijednosti oko 8.000 eura, čime je oštetio slovenskog državljanina.

Državno odvjetništvo zatražilo je da mu se produlji istražni zatvor zbog opasnosti da bi mogao ponoviti kaznena djela, a sud je taj prijedlog prihvatio.