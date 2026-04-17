Obavijesti

News

PODIGNULI OPTUŽNICU

STRAVIČNO Muškarca (35) iz Pule terete da je žrtvu silovao, prijetio joj i držao je zatočenu

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Rutkovski.by

Županijsko državno odvjetništvo u Puli podiglo je optužnicu protiv hrvatskog državljanina (35) zbog više teških kaznenih djela, među kojima je i silovanje.

Prema optužnici, muškarac je tijekom siječnja 2026. godine na području Istarske županije silovao žrtvu te joj prijetio, nezakonito joj oduzimao slobodu i nametljivo se ponašao. Sve te radnje, kako se navodi, počinio je nad istom osobom.

Osim toga, tereti ga se i za tešku krađu. Sumnja se da je početkom siječnja ukrao razne stvari u vrijednosti oko 8.000 eura, čime je oštetio slovenskog državljanina.

Državno odvjetništvo zatražilo je da mu se produlji istražni zatvor zbog opasnosti da bi mogao ponoviti kaznena djela, a sud je taj prijedlog prihvatio.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026