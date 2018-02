'Strmota je moj heroj. Pokazao je da nije rob osobnih interesa'

Demograf Stjepan Šterc rekao je za Dnevnik televizije N1 da ostavka državnog tajnika u Ministarstvu demografije Marina Strmote koju je ovaj popratio izjavom da su Vladine mjere "folkor" nije iznenađenje.

"Strmota je mlad i ozbiljan čovjek i zna što se događa: kakvi su trendovi i što će se događati u budućnosti, ako se ništa ne učini. On je poslao poruku da se znanstvenim projektima ne može upravljati politički", smatra demograf Stjepan Šterc.

"On je sigurno pokušao sve što je mogao, bio je najbolje rješenje za tu problematiku. Uvjeren sam da sve što je pokušao nije prolazilo kroz politički sustav. Ovo je najbolje što je mogao napraviti", rekao je.

Smatra i kako nije stvar u novcu.

"Nikad nije stvar novca, uočio sam stavke u proračunu koje su potpuno irelevantne za Hrvatsku. Po čemu je to važnije od ključne problematike države? On je to znao i shvatio i rekao bih da je Marin Strmota moj heroj", govori Šterc.

"Vlada mora shvatiti da demografija mora biti u temelju našeg razvitka, a ne da prvo sređuju gospodarsku, a demografska će se srediti sama po sebi. Ljudski potencijal je temelj ekonomskog razvitka države. Strmota je sigurno razgovarao i s ministricom i premijerom i tek kad je vidio da ne može ništa donio je tu odlkuku. Pokazao je da postoje ljudi koji ne robuju vlastitim interesima nego im je interes Hrvatske ispred vlastitog", zaključio je Šterc.