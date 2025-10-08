Obavijesti

News

Komentari 4
NEMA OTKAZIVANJA

Stroge kontrole na Pečenkijadi u Sl. Brodu, organizatori: 'Možete peći i druge životinje'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Stroge kontrole na Pečenkijadi u Sl. Brodu, organizatori: 'Možete peći i druge životinje'

Na ulazu za Poloj će biti policija i veterinarska inspekcija i pregledavati pečenke, dakle pečenke moraju imati žig iz klaonice ili mesnice, trgovine, bilo bi dobro kada bi imali i nekakav papir, kažu organizatori

OGLAS
OGLAS

Ove subote bi se u Slavonskom Brodu trebala održati Pečenkijada, tradicionalno natjecanje u pečenju pečenki, koje svake godine privlači stotine posjetitelja. 

Krajem rujna, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, David Vlajčić najavio je moguće otkazivanje velikih tradicionalnih slavonskih manifestacija i to sve zbog širenja afričke svinjske kuge. 

KULINARSKI OKRŠAJ Reporteri 24sata sudjelovali na Pečenkijadi: Savjeta je milijun, od drva, začina, ražnja do rakije
Reporteri 24sata sudjelovali na Pečenkijadi: Savjeta je milijun, od drva, začina, ražnja do rakije
OGLAS

Ipak, kako doznajemo, o otkazivanju se u ovom trenutku ne razmišlja, tako da će Poloj u Slavonskom Brodu i ove godine, po sedamnaesti puta, biti domaćin ove manifestacije. Organizator osigurava mjesto i drva za sve natjecateljske ekipe, a danas je svim sudionicima poslana i obavijest. 

- Na ulazu za Poloj će biti policija i veterinarska inspekcija i pregledavati pečenke, dakle pečenke moraju imati žig iz klaonice ili mesnice, trgovine, bilo bi dobro kada bi imali i nekakav papir. Sve pečenke koje ne budu imali adekvatan žig, bit će oduzete, s mogućnosti kazne - rekli su organizatori. 

KRAJ BIKERSKE SEZONE FOTO Pečenkijada u Slavonskom Brodu okupila brojne ljubitelje motora i mesa s ražnja
FOTO Pečenkijada u Slavonskom Brodu okupila brojne ljubitelje motora i mesa s ražnja

Ako planirate nositi rolano meso, organizatori poručuju da morate imati račun gdje je isto kupljeno. 

- Još jednom napominjem, slobodno možete peći neku drugu životinju, radi druženja - zaključili su. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

OGLAS
OGLAS
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OGLAS
Komentari 4
OGLAS
Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom
OTROVALI SE MONOKSIDOM?

Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom

Kako se doznaje, policija je dojavu dobila oko 18.15 sati. Prema prvim podacima, nema tragova koji upućuju na nasilnu smrt.
Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura
RASTE JACKPOT

Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura

Najviši osvojeni iznos ovoga puta iznosio je 507.933,50 eura za pogođenih 5+1 brojeva, a ukupno su zabilježena tri takva dobitka u Europi
OGLAS
OGLAS
VIDEO Detalji airsoft drame u Zagrebu: Prijatelji ga zaboravili pa je s puškom otišao na bus
IŠAO NA NATJECANJE

VIDEO Detalji airsoft drame u Zagrebu: Prijatelji ga zaboravili pa je s puškom otišao na bus

Mladić je s airsoft puškom, kacigom na glavi, u punoj spremi, ušao u autobus na liniji 219. Ljudi su se prepali, no na sreću, nije riječ o pomračenju uma ili napadu. Zaradio je prekršajnu prijavu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025