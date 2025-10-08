Stroge kontrole na Pečenkijadi u Sl. Brodu, organizatori: 'Možete peći i druge životinje'

Ove subote bi se u Slavonskom Brodu trebala održati Pečenkijada, tradicionalno natjecanje u pečenju pečenki, koje svake godine privlači stotine posjetitelja.

Krajem rujna, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, David Vlajčić najavio je moguće otkazivanje velikih tradicionalnih slavonskih manifestacija i to sve zbog širenja afričke svinjske kuge.

Ipak, kako doznajemo, o otkazivanju se u ovom trenutku ne razmišlja, tako da će Poloj u Slavonskom Brodu i ove godine, po sedamnaesti puta, biti domaćin ove manifestacije. Organizator osigurava mjesto i drva za sve natjecateljske ekipe, a danas je svim sudionicima poslana i obavijest.

- Na ulazu za Poloj će biti policija i veterinarska inspekcija i pregledavati pečenke, dakle pečenke moraju imati žig iz klaonice ili mesnice, trgovine, bilo bi dobro kada bi imali i nekakav papir. Sve pečenke koje ne budu imali adekvatan žig, bit će oduzete, s mogućnosti kazne - rekli su organizatori.

Ako planirate nositi rolano meso, organizatori poručuju da morate imati račun gdje je isto kupljeno.

- Još jednom napominjem, slobodno možete peći neku drugu životinju, radi druženja - zaključili su.

