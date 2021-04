Na prijedlog lokalnih stožera, uvode se strože epidemiološke mjere u Primorsko-goranskoj, Dubrovačko-neretvanskoj, Zagrebačkoj i Osječko-baranjskoj županiji.

U Primorsko-goranskoj županiji od ponedjeljka, 12. travnja, do 26. travnja zabranjuje se održavanje svih javnih događanja i okupljanja, zatvaraju se teretane i fitness centri, kina, casina te trgovine u kojima se prodaje obuća i odjeća. Zabranjuje se posjet korisnicima domova za starije, a ograničava se radno vrijeme u trgovinama u kojima je dozvoljen rad od 6 do 19 sati.

Od ponedjeljka se uvode i nove dvotjedne epidemiološke mjere u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u kojoj zabranjuju javna okupljanja za više od 15 osoba na jednom mjestu. Na privatnim okupljanjima može biti najviše osam osoba iz dva kućanstva.

Na prijedlog županijskog stožera, u Zagrebačkoj županiji uvode se u ponedjeljak strože epidemiološke mjere i bit će na snazi do 25. travnja.

Uz ostalo, ograničava se vrijeme radno vrijeme ugostiteljskih objekata od 6 do 21 sat, radno vrijeme casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje od 8 do 21 sat, te se zabranjuje prodaja alkoholnih pića od 21 do 6 sati.

U Osječko-baranjskoj županiji do kraja travnja vrijede preporuke da se u sportskim objektima ne koriste svlačionice te pojačan nadzor pridržavanja nužnih epidemioloških mjera na javnim događanjima i okupljanjima, u javnom prijevozu, u trgovačkim centrima i ugostiteljskim objektima.